Kẻ gian đột nhập trộm đồ của cầu thủ HAGL

Theo chia sẻ của các cầu thủ HAGL, kẻ gian đã vào trộm đồ ở thời điểm rạng sáng 5-5, trước trận đấu gặp đội khách Nam Định tại vòng 8 V-League 2019. Phần lớn tài sản bị mất là điện thoại di động của một số thành viên đội tuyển quốc gia và U23.Trả lời báo chí, công an huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai, cũng xác nhận vào thời gian trên, kẻ gian đã lén vào phòng ngủ của các cầu thủ như Hồng Duy, Lê Đức Lương, A Hoàng... để trộm tài sản. Tổng thiệt hại tài sản lên đến 140 triệu đồng.Với thu nhập khá tốt so với mặt bằng chung, các cầu thủ dễ trở thành mục tiêu của những đối tượng trộm cắp. Đây cũng là một bài học về công tác an ninh tại Học viện bóng đá Hàm Rồng.

Theo Người Lao động