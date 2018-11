Kết quả AFF Cup 2018: Thắng Lào 3-1, Campuchia vẫn bị loại

Đội hình xuất phát:



Campuchia: Oum Vichet, Soeuy Visal, Sareth Krya, Hong Pheng, Sath Rosib, Chanpolin Orn, Sos Suhana, Kouch Sokumpheak, Keo Sokpheng, Chan Vathanaka, Prak Mony Udom.



Lào: Saymanolinh Paseuth, Thinnakone Vongsa, Lathasay Lounlasy, Thotnilath Sibounhuang, Aphixay Thanakhanty, Vanna Bounlovongsa, Phatthana Phommathep, Phouthone Innalay, Kaharn Phetsivilay, Phithack Kongmathilath, Somxay Keohanam.



Ghi bàn: Chan Vathanaka (18'), Prak Mony Udom (35' pen), Keo Sokpheng (77') - Somxay Keohanam (76').

Campuchia sớm bị loại.

Với quyết tâm giành chiến thắng để nhen nhóm hy vọng đi tiếp, Campuchia đã chủ động tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Nathan Chan. Thi đấu lấn lướt so với Lào, đội bóng xứ sở chùa tháp đã sớm có được bàn mở tỷ số ở phút 18 do công của tiền đạo Chan Vathanaka.Sau bàn mở tỷ số của Vathanaka, Campuchia vẫn tiếp tục duy trì được thế trận lấn lướt so với Lào. Phút 34, Saret Krya bị thủ môn Saymanolinh Paseuth phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài Nathan Chan đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Prak Mony Udom dễ dàng lập công, nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà.Sang hiệp hai, đôi bên trình diễn lối chơi tấn công ăn miếng, trả miếng khá hấp dẫn. Phút 76, Somxay Keohanam lập công rút ngắn cách biệt xuống 1-2 cho ĐT Lào.Tuy nhiên, đúng 1 phút sau, Keo Sokpheng có pha đi bóng xâm nhập vòng cấm rồi dùng kỹ thuật loại bỏ thủ môn Saymanolinh Paseuth trước khi dứt điểm vào lưới trống, ấn định chiến thắng chung cuộc 3-1 cho Campuchia.