Kết quả AFF Cup 2018: Tuyển Lào thua ngược Myanmar

Đội hình xuất phát:



Lào: Saymanolinh Paseuth, Thotnilath Sibounhuang, Kaharn Phetsivilay, Lathasay Lounlasy, Vanna Bounlovongsa, Aphixay Thanakhanty, Phouthone Innalay, Chanthaphone Waenvongsoth, Phithack Kongmathilath, Soukaphone Vongchiengkham, Bounphachan Bounkong.



Myanmar: Kyaw Zin Htet, Pyae Phyo Zaw, David Htan, Zaw Min Tun, Thein Than Win, Hlaing Bo Bo, Moe Aung Lwin, Maung Maung Lwin, Aung Thu, Htet Aung Than, Aee Soe.



Ghi bàn: Phouthone Innalay (14') - Aung Thu (45’), Wai Htet Phyo (72’), Lwin Maung Maung (85’).



Sau 2 trận đầu toàn thua, tuyển Lào đã nhập cuộc với quyết tâm giành chiến thắng nhằm nhen nhóm hy vọng cạnh tranh tấm vé vào bán kết. Dù bị đánh giá yếu hơn nhưng đội bóng xứ sở triệu voi đã thi đấu lấn lướt hơn so với Myanmar ở cuộc đọ sức tối nay.



Những nỗ lực tấn công của đội tuyển Lào được đền đáp bằng bàn mở tỷ số ở phút 14. Nhận đường chuyền của đồng đội, Phouthone Innalay tung ra cú sút xa hiểm hóc hạ gục thủ môn Myanmar.



Quãng thời gian còn lại của hiệp 1, thế trận diễn ra sôi nổi và hấp dẫn với những tình huống chơi đôi công của hai bên. Phút 45, Aung Thu lập công, quân bình tỷ số 1-1 cho Myanmar.



Bàn gỡ của Aung Thu giúp Myanmar trút bỏ được áp lực tâm lý. Nhờ đó, các học trò của HLV Antoine Hey thi đấu tốt hơn trong hiệp hai.



Phút 72, hậu vệ ĐT Lào để mất bóng bên ngoài vòng cấm. Ngay lập tức, Wai Htet Phyo tung ra cú sút xa không cho thủ môn Saymanolinh Paseuth bất kỳ cơ hội cản phá nào, nâng tỷ số lên 2-1 cho Myanmar.



Sau khi có lợi thế dẫn trước, Myanmar hoàn toàn làm chủ thế trận. Phút 85, họ có bàn ấn định chiến thắng ngược dòng 3-1 do công của Lwin Maung Maung.



Chiến thắng ở trận này giúp Myanmar tạm thời dẫn đầu bảng A khi cùng có được 6 điểm sau 2 trận và hiệu số bàn thắng +5 như tuyển Việt Nam nhưng đứng trên nhờ hơn số bàn thắng ghi được. Trong khi đó, đội tuyển Lào đã sớm cạn hy vọng đua tranh tấm vé vào bán kết sau 3 trận toàn thua.

Bảo Tuấn