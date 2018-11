Khẳng định chỗ đứng trong làng golf Việt

Tiền Phong Golf Championship 2018 quy tụ 144 golfer trong và ngoài nước tranh tài trong vòng một ngày, trên sân golf Kings Course thuộc CLB golf BRG Kings Island Golf Resort (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

Tiền Phong Golf Championship khẳng định giá trị



Tiền Phong Golf Championship mùa giải thứ hai diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi, nắng đẹp và gió nhẹ. Rất nhiều các golfer, các khách mời có mặt từ rất sớm, để thưởng ngoạn thiên nhiên tươi đẹp, phong cảnh hữu tình trong một ngày đẹp trời tại sân golf 19 hố duy nhất ở Việt Nam. Từng túi nhỏ đựng quà bánh và nước do chính tay các thành viên của báo Tiền Phong chuẩn bị, đến công tác tổ chức giải đều khiến các golfer hài lòng.

Ngay sau khi ông Nguyễn Quốc Triệu- Nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế - Trưởng ban Bảo vệ, Chăm sóc Sức khoẻ Trung ương- phát bóng khai mạc giải, 144 golfer đã bước vào cuộc tranh tài gay cấn. Sau nửa ngày tranh tài sôi nổi, vượt qua nhiều ứng viên, golfer trẻ Nguyễn Bảo Long đã xuất sắc giành giải Best Gross với điểm số ấn tượng 75 gậy. Ở tuổi 13, thành tích này Bảo Long đã đánh dấu sự trưởng thành đáng khâm phục của thế hệ golfer trẻ Việt Nam. Trước đó, Bảo Long cũng từng giành nhiều giải thưởng ở các giải trẻ. Với chiến thắng này, golfer 13 tuổi sẽ trở thành người đầu tiên được lưu danh trên chiếc Cup truyền thống, điểm mới của Tiền Phong Golf Championship năm nay.

Ông Nguyễn Thái Dương, giám đốc điều hành hệ thống giải golf chuyên nghiệp Việt Nam (VPGA TOUTR) đánh giá, giải Tiền Phong Golf Championship mùa giải thứ hai tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn với số lượng golfer đăng ký tham gia vượt quá chỉ tiêu, đặc biệt là việc giải lần đầu tiên đón chào các golfer nước ngoài góp mặt. “Đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy, giải ngày càng thu hút và khẳng định chỗ đứng của mình trong làng golf Việt. Không chỉ góp phần phát triển phong trào golf Việt Nam, giải còn mang lại những điều tốt đẹp cho cuộc sống khi gây quỹ cho Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.

Lan toả giá trị nhân văn



Song song với những màn tranh tài hấp dẫn, Tiền Phong Golf Championship năm nay đã có nhiều hoạt động gây Quỹ tại giải và được các golfer tham gia, hưởng ứng nhiệt tình. Tại hố số 19 độc đáo trên sân Kings Course- tuyệt phẩm do bàn tay tài hoa của Jack Nicklaus II (con trai cả của huyền thoại golf Jack Nicklaus)- Chủ tịch tập đoàn thiết kế sân golf hàng đầu thế giới Nicklaus Design thiết kế, BTC đã tổ chức chương trình “Lucky Challenge”- “Một cú lên on, ring ngay quà tặng” để gây quỹ cho Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam. Rất nhiều golfer đã tham gia thử thách và 22 golfer đã trúng giải, trong đó có ông Nguyễn Quốc Triệu- Nguyên Bộ trưởng bộ Y tế- Trưởng ban Bảo vệ, Chăm sóc Sức khoẻ Trung ương. Tại đêm Gala trao giải, BTC cũng có nhiều hoạt động gây Quỹ như bán đấu giá chiếc quạt trầm hương (dành tặng quan chức cao cấp APEC 2017) do công ty Trầm Hương Khánh Hoà trao tặng, với giá 25 triệu đồng.

Các golfer hào hứng tranh tài tại giải. Ảnh: HỒNG VĨNH

Nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam, Trưởng BTC giải cho biết: “Trong hơn 20 năm qua, nhờ sự ra đời của Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam, nhiều tài năng trẻ đã được giúp đỡ vật chất, động viên tinh thần, để tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là các tài năng trẻ gặp hoàn cảnh khó khăn. Xin cảm ơn sự đồng hành của các nhà tài trợ, nghĩa cử cao đẹp của các golfer dự giải, mà BTC có thể tiếp tục có thêm nguồn lực phát triển để đóng góp những điều tốt đẹp cho xã hội, đồng thời tiếp tục lan toả giá trị nhân văn của mình”.

Đêm Gala kết thúc trong không khí tươi vui, các golfer đã tham gia chương trình bốc thăm may mắn và nhận được nhiều phần thưởng hấp dẫn từ BTC, đặc biệt là sự xuất hiện của Hoa hậu Việt Nam năm 2018 Trần Tiểu Vy. Bên cạnh đó, các khách mời và golfer còn được lắng nghe chia sẻ từ các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu qua từng thời kỳ về cuộc sống, công việc, những đóng góp của họ cho quê hương, sau khi được “Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam” vinh danh.

Bảng vàng thành tích Tiền Phong Golf Championship Vô địch: Nguyễn Bảo Long (75 gậy) Bảng A: Nhất Lê Minh Hoàn (96 gậy), nhì Nguyễn Tuấn Việt, ba Nguyễn Xuân Thọ Bảng B: Nguyễn Đình Lân (87 gậy), nhì Nguyễn Quốc Triệu, ba Phùng Văn Tuấn Bảng C: Lê Vinh (94 gậy), Nguyễn Ngọc Hường, Nguyễn Việt Phương Bảng nữ: Won Young Mi (83 gậy), Lee An Kim, Lee Jeong Hwa Các giải kỹ thuật: Nearest to the Pin: Nguyễn Công Hải (hố 4), Lee Jeong Hwa (hố 6), Nguyễn Công Phong (hố 14), Nguyễn Ngọc Huân (hố 17) Longest Drive: Phạm Tiến Dũng (hố 11) Nearest to the Line: Nguyễn Hồng Hiền (hố 2)

Trọng Đạt