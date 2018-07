Kiện toàn bộ máy lãnh đạo VFF: Chờ bản lĩnh bộ trưởng

Một trong những hiện tượng nghiêm trọng, gây quan ngại lớn nhất trong hoạt động của VFF ở nhiệm kỳ vừa qua là sự mất đoàn kết, đấu đá nội bộ giữa các thành viên. Ðặc biệt ở thời điểm Ðại hội 8 gần diễn ra, tình hình càng trở nên nghiêm trọng đến mức gần như không giấu được ai.

Ðể xảy ra tình trạng kéo dài này một phần do việc VFF chưa tìm được một ứng viên đủ “nặng ký” cho vị trí chủ tịch, được ví như “minh chủ” của bóng đá Việt Nam. Theo tìm hiểu, VFF và lãnh đạo ngành thể thao suốt thời gian vừa qua đã ướm khá nhiều nhân vật, quan chức có và doanh nhân thành đạt cũng có, nhưng không ai nhận lời. Lý do thường được nại ra là vì bận công việc kinh doanh, nhưng giới bóng đá có thể hiểu là người ngoài ngại cảnh phức tạp của bóng đá Việt Nam. Trường hợp được nhắc tới nhiều nhất vừa qua là doanh nhân Trần Ðình Long, ông bầu CLB bóng đá Hoà Phát Hà Nội trước đây. Ông Trần Ðình Long được mời nhưng từ chối do muốn tập trung công việc kinh doanh.

Với tình hình phức tạp của bóng đá Việt Nam hiện nay, một doanh nhân không có quyền lực gì trong tay khó lòng có thể dẹp yên được những bất đồng giữa các cá nhân. Bộ VH-TT&DL có lẽ nên cân nhắc ý kiến của TGÐ Công ty cổ phần bóng đá SLNA Nguyễn Hồng Thanh mới đây. Ông Nguyễn Hồng Thanh cho rằng tân chủ tịch VFF tốt nhất nên là một chính khách, cấp thứ trưởng hoặc bộ trưởng trở lên.

Thực tế trong danh sách ứng viên được giới thiệu tranh cử tại Ðại hội 8 sắp tới có cả Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện và Thứ trưởng Lê Khánh Hải. Tuy nhiên, ông Lê Khánh Hải khi trả lời trên một tờ báo mới đây đã mau mắn từ chối. Ðây là lần thứ hai Thứ trưởng Lê Khánh Hải xin rút không tranh cử chủ tịch VFF, lần đầu là ở Ðại hội 7.

Cho dù VFF chịu trách nhiệm trực tiếp đối với sự phát triển và các vấn đề của bóng đá, nhưng suy cho cùng trách nhiệm cao nhất cuối cùng phải thuộc về Bộ VH-TT&DL. Lãnh đạo bộ chắc chắn phải cân nhắc việc này, thay vì thoái thác trách nhiệm hoặc nhắm mắt chọn một phương án không an toàn.

