Kinh hãi phát hiện xác chết tại nhà riêng của ngôi sao Arsenal

Mohamed Elneny là một trong những ngôi sao bóng đá nổi tiếng nhất Ai Cập. Tiền vệ này từng thi đấu cho “đại gia” của Thụy Sĩ, Basel trước khi chuyển sang Arsenal vào năm 2016. Anh cũng đã có 59 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.Theo tin từ 24.ae, bố của Mohamed Elneny đã phát hiện một xác chết trong lúc xây lại nhà riêng của anh ở Ai Cập và lập tức báo cảnh sát. Hiện tại, nhà chức trách vẫn chưa xác định danh tính và nguyên tử vong của nạn nhân.Mohamed Elneny hiện tại đang đi nghỉ hè sau khi tham dự AFCON 2019 cùng Ai Cập và hoàn toàn không biết gì về vụ việc. Tiền vệ này dự kiến sẽ trở lại hội quân cùng Arsenal vào đầu tuần tới để chuẩn bị cho mùa giải mới.Thông tin mới nhất về Mohamed Elneny khiến người hâm mộ Arsenal không khỏi lo ngại. Lý do vì cách đây ít ngày, hai ngôi sao khác của họ làvà Sead Kolasinac cũng gặp vấn đề về an ninh. Bộ đôi này đã bị hai kẻ quá khích dùng dao nhọn tấn công ngay trên đường phố London và rất may không bị thương.