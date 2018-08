Lãnh đạo Bộ VH-TT&DL sẽ tranh cử Chủ tịch VFF

Ngày 31/7, BCH Đảng ủy Tổng cục TDTT đã họp và thống nhất hình thức kỷ luật khiển trách về mặt Đảng đối với ông Trần Quốc Tuấn, Bí thư chi bộ, Phó chủ tịch thường trực VFF, báo cáo Đảng ủy Bộ VH-TT&DL, Đảng ủy khối Cơ quan Trung ương.

Ông Trần Quốc Tuấn bị khiển trách do vi phạm công tác sinh hoạt Đảng, không tổ chức và sinh hoạt thường kỳ đầy đủ theo điều lệ. Được biết, theo giải trình của chi bộ VFF, lý do không duy trì sinh hoạt Đảng đầy đủ là do trong năm VFF bận quá nhiều công việc như tổ chức, thi đấu trong nước và nước ngoài, các hoạt động quan hệ quốc tế... Với tư cách Bí thư Chi bộ, Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn phải chịu trách nhiệm.

Ở lần tiến cử đầu tiên của các tổ chức thành viên, ông Trần Quốc Tuấn được nhiều tín nhiệm nhất cho vị trí Chủ tịch nhiệm kỳ 8. Mặc dù vậy với việc nhận hình thức kỷ luật khiển trách, ông Trần Quốc Tuấn chỉ có thể ứng cử vị trí Phó chủ tịch nếu được Bộ VH-TT&DL chấp thuận. Trên thực tế, hầu hết ý kiến trong giới đánh giá ở thời điểm hiện tại, ông Trần Quốc Tuấn thích hợp nhất với vai trò Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn, hoặc TTK.

Do cơ cấu nhân sự lãnh đạo chủ chốt chưa hoàn tất, đại hội VFF dù theo kế hoạch ban đầu được tổ chức trong tháng 3/2018, nhưng đã phải hoãn lại nhiều lần. Mới nhất hôm 17/7, tiểu ban nhân sự Đại hội 8 VFF đã phải gia hạn tiến cử ứng viên tham gia BCH và các vị trí lãnh đạo chủ chốt VFF (chủ tịch và phó chủ tịch). Trong danh sách mới được tiến cử, theo tìm hiểu có 2 lãnh đạo Bộ VH-TT&DL là Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện và Thứ trưởng Lê Khánh Hải. Tuy nhiên trả lời trên một tờ báo, ông Lê Khánh Hải cho biết sẽ xin rút nếu được giới thiệu.

Tin của Tiền Phong hôm qua cho biết, trong một vài ngày tới Ban cán sự Đảng bộ Bộ VH-TT&DL sẽ có công văn chính thức giới thiệu một lãnh đạo Bộ ra tranh cử Chủ tịch VFF. Đồng thời, một ứng viên khác sẽ xin rút tranh cử. Trả lời Tiền Phong, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ VH-TT&DL Nguyễn Thái Bình hôm qua cho biết, quan điểm của Bộ VH-TT&DL là trong mọi hoàn cảnh, Bộ vẫn là đơn vị chịu trách nhiệm cao nhất đối với bóng đá Việt Nam. “Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện có ra tranh cử chủ tịch VFF hay không cũng sẽ chịu trách nhiệm trước Chính phủ về bóng đá Việt Nam”-ông Nguyễn Thái Bình cho biết.

Theo ông Nguyễn Thái Bình, sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đối với Bộ VH-TT&DL hồi tháng 5 vừa qua về việc kiện toàn, củng cố bộ máy lãnh đạo VFF, Bộ VH-TT&DL đã triển khai rất quyết liệt các công việc liên quan, đặc biệt về nhân sự. Nếu không có gì bất ngờ, đại hội VFF sẽ có thể được tổ chức chậm nhất trong vòng 1 tháng tới, cụ thể là cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9. “Chúng tôi cho rằng sớm tổ chức đại hội để hoàn tất bộ máy lãnh đạo VFF cũng là yêu cầu của người hâm mộ hiện nay, bởi bóng đá Việt Nam còn nhiều nhiệm vụ trước mắt”-ông Nguyễn Thái Bình nói.

Nhiều ý kiến gần đây cho cùng đánh giá trong bối cảnh hiện nay, nếu không tìm được một doanh nhân thực sự đủ tầm thì phương án Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đảm nhiệm vị trí Chủ tịch VFF là tối ưu, nhằm đảm bảo ổn định tình hình VFF.

Nguyên Phong