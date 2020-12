Lập cú đúp, Ronaldo 'bấm còi' qua mặt Lewandowski

Quảng cáo

Tuần qua là tuần đấu đáng buồn của Cristiano Ronaldo khi anh bỏ lỡ cơ hội trên chấm phạt đền ở trận gặp Atalanta khiến Juventus chỉ có được 1 điểm (hòa 1-1). Sau đó, ngôi sao người Bồ Đào Nha lại thất bại trước Robert Lewandowski trong cuộc đua giải cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA (The Best).



Thất bại đó đã tạo ra động lực lớn cho Cristiano Ronaldo. Chẳng bởi thế mà ở trận đấu với Parma rạng sáng nay thuộc vòng 13 Serie A, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã tỏa sáng với cú đúp bàn thắng. Cộng với 2 pha lập công khác của Kulusevski và Morata, Juventus đã dễ dàng giành chiến thắng 4-0 trong chuyến viếng thăm Ennio Tardini.



Với chiến thắng này, Juventus đã thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng AC Milan xuống còn 1 điểm. Còn với Cristiano Ronaldo, với tổng cộng 12 bàn thắng, anh đã vượt qua Zlatan Ibrahimovic (10 bàn), vươn lên dẫn đầu danh sách dội bom ở Serie A mùa này.



Đặc biệt, nếu tính riêng số bàn thắng ở các giải VĐQG trong năm 2020, Cristiano Ronaldo đã có 33 bàn. Tính ra, số bàn thắng của CR7 ở giải VĐQG còn hơn cả Robert Lewandowski (32 bàn), người vừa đoạt giải The Best của FIFA.



Năm 2020 là năm đấu mà Cristiano Ronaldo thể hiện phong độ săn bàn ấn tượng nhất trong màu áo Juventus. Ngoài 33 bàn thắng ở Serie A, ngôi sao người Bồ Đào Nha còn ghi thêm 8 bàn thắng nữa ở Champions League và Coppa Italia. Đây là con số rất ấn tượng với cầu thủ đã ở tuổi 35.



Ở Serie A, Cristiano Ronaldo cũng đã trở thành cầu thủ thứ 4 cán mốc 33 bàn thắng trong một năm dương lịch. Anh đã cân bằng thành tích của huyền thoại Omar Sivori (33 bàn - năm 1961) và chỉ kém Gunnar Nordahl (36 bàn - năm 1950) và Felice Borel (41 bàn - năm 1933). Trong phần còn lại của năm 2020, CR7 vẫn còn trận đấu với Fiorentina để nâng cao thành tích ghi bàn ấn tượng của mình ở sân chơi số 1 Italia.

Nguyên Khang