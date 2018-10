Leicester và các cầu thủ nói gì khi chuyên cơ của Chủ tịch bị rơi?

- Video: Tai nạn máy bay kinh hoàng của Chủ tịch Leicester - Vichai Srivaddhanaprabha. Nguồn: ABC.

Theo tờ BBC, sau khi chứng kiến Leicester City bị West Ham cầm hòa với tỷ số 1-1 vào tối 27/10 vừa qua, Chủ tịch Vichai Srivaddhanaprabha đã rời khỏi sân bằng chuyên cơ riêng. Trước đó, ông cũng thường xuyên rời khỏi sân King Power bằng chuyên cơ riêng mỗi khi xem đội bóng của mình thi đấu trên sân nhà.

Thế nhưng, lần này thì hoàn toàn khác hẳn so với những lần trước. Cụ thể, khi trực thăng của ông Vichai cất cánh từ vòng tròn trung tâm sân King Power không lâu, nó đã gặp sự cố và rơi vào bãi đậu xe bên ngoài sân trước khi phát nổ.Đáng chú ý, vụ nổ quá lớn và lửa bốc cháy dữ dội đã khiến những người chứng kiến phải khiếp sợ. Theo BBC News, hiện các nhà chức trách vẫn chưa công bố việc Chủ tịch Vichai có trên máy bay gặp nạn hay không, nhưng tờ Sky Sport (Italia) lại cho hay, cả ông lẫn cô con gái đều có trên chuyên cơ này. Tuy nhiên, con trai và cũng là Phó chủ tịch Leicester - Aiyawatt Srivaddhanaprabha cùng Giám đốc bóng đá Jon Rudkin không có mặt.Chứng kiến điều này, CLB Leicester City đã nhanh chóng lên tiếng trấn an người hâm mộ. Cụ thể, một phát ngôn viên của đội bóng vừa tiết lộ rằng: “Chúng tôi đang hỗ trợ cảnh sát Leicestershire và các dịch vụ cấp cứu giải quyết một sự cố lớn tại sân vận động King Power. CLB sẽ đưa ra những tuyên bố chi tiết về vụ việc khi nó được hoàn tất điều tra.”Trong khi đó, cựu cầu thủ của Leicester và ĐT Anh - Gary Lineker cũng khẳng định: “Vụ tai nạn máy bay trực thăng trông thật khủng khiếp. Không biết có bao nhiều người thương vong, nhưng mong mọi người được bình an.”Ngoài ra, hàng loạt ngôi sao tên tuổi của Leicester như tiền đạo Jamie Vardy hay tiền vệ James Maddison… đều cho đăng tải những bức ảnh cầu nguyện lên mạng xã hội Twitter và mong mọi người hãy cầu nguyện cho Chủ tịch Vichai Srivaddhanaprabha và những người thân được bình an.