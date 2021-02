Lịch thi đấu Champions League 23/2: Bão táp chờ Chelsea

Chelsea được xếp vào nhóm hạt giống ở vòng 1/8 Champions League mùa này nhưng họ lại bốc phải lá thăm rất khó mang tên Atletico Madrid. Vào lúc 03h00 rạng sáng mai (24/2), 2 đội sẽ đá trận lượt đi tại SVĐ quốc gia ở thủ đô Bucharest (Romania). Ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 khiến trận lượt đi không thể tổ chức ở Wanda Metropolitano. Đây là ưu thế nhất định của thầy trò Thomas Tuchel.



Mặc dù vậy, đây vẫn là thử thách rất khó khăn với đội bóng thủ đô London bởi Atletico Madrid trình diễn lối chơi rất chặt chẽ và hiệu quả ở mùa giải này. Điều đó thể hiện rõ ở La Liga khi thầy trò Diego Simeone đang dẫn đầu cuộc đua vô địch. Chưa kể, dưới thời Simeone, dù chưa từng lên ngôi vô địch nhưng Atletico Madrid luôn là kẻ ngáng đường khó chịu ở đấu trường Champions League. Chính Chelsea đã từng bị đội bóng thủ đô Madrid loại ở vòng bán kết mùa giải 2013-14.



Trận đấu ở Bucharest rạng sáng mai cũng là màn ra mắt Champions League của HLV Thomas Tuchel kể từ khi cập bến Stamford Bridge. Kể từ khi được bổ nhiệm thay thế Frank Lampard, nhà cầm quân người Đức đã có sự điều chỉnh lớn cả về nhân sự, sơ đồ chiến thuật cũng như lối chơi.

Đối đầu Diego Simeone là thử thách khó khăn với Tuchel

Nhờ đó, Chelsea đã thiết lập mạch 7 trận bất bại trên mọi đấu trường (thắng 5, hòa 2). Kinh nghiệm của Thomas Tuchel ở đấu trường Champions League là hy vọng lớn nhất của The Blues. Sở dĩ nói vậy bởi ở mùa giải trước, nhà cầm quân người Đức từng đưa PSG tiến vào trận chung kết.Chelsea được chơi trận lượt về trên sân nhà Stamford Bridge. Vì vậy, ở trận lượt đi đêm nay, không loại trừ khả năng HLV Tuchel sẽ áp dụng đấu pháp chặt chẽ. Tín hiệu đáng lạc quan cho The Blues là ở 7 trận gần nhất trên mọi đấu trường dưới thời Tuchel, họ chỉ 2 lần để thủng lưới.Cũng ở loạt trận lượt đi vòng 1/8 Champions League rạng sáng mai còn có màn so tài giữa Lazio và Bayern Munich. Đây là cặp đấu mà Bayern Munich được đánh giá vượt trội cả về đẳng cấp, kinh nghiệm cũng như tương quan lực lượng. Với vị thế nhà ĐKVĐ Champions League, thầy trò Hansi Flick đã bất bại 6 trận vòng bảng (thắng 5, hòa 1), ghi tới 18 bàn và chỉ 5 lần để lọt lưới.Tính cả FIFA Club World Cup, Bayern Munich đã giành trọn bộ 6 danh hiệu dưới thời HLV Hansi Flick. Hiện tại, Hùm xám đang dẫn đầu Bundesliga nên họ có lý do để bung sức cho đấu trường Champions League. Tuy vậy, trận lượt đi rạng sáng mai vẫn tiềm ẩn nhiều thách thức với các nhà ĐKVĐ bởi họ sẽ phải viếng thăm Olimpico.Ngoài sự tổn thất về lực lượng, Bayern Munich còn gây thất vọng với 2 trận mất điểm liên tiếp ở Bundesliga trước Bielefeld (hòa 3-3) và Eintracht Frankfurt (thua 1-2). Trong khi đó, Lazio lại đang thi đấu khởi sắc với 8 chiến thắng ở 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường.