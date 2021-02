Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 20/2: Derby khó cho Liverpool

Ba thất bại liên tiếp trước Brighton, Man City và Leicester đã khiến Liverpool bị hất văng khỏi top 4 ở Ngoại hạng Anh. Thậm chí, đội bóng thành phố cảng nước Anh còn rơi xuống vị trí thứ 6, kém 16 điểm so với đội đầu bảng Man City. Với khoảng cách quá lớn này, HLV Jurgen Klopp đã sớm gạch tên Liverpool khỏi cuộc đua vô địch.



Hơn bao giờ hết, Liverpool cần một chiến thắng để vực dậy tinh thần cho cuộc đua top 4. Tuy nhiên, ở vòng đấu thứ 25 cuối tuần này, thầy trò Klopp phải đối mặt thử thách khó khăn mang tên Everton, đội bóng đang đứng ngay phía sau với 3 điểm ít hơn. Trận derby vùng Merseyside sẽ diễn ra vào lúc 00h30 rạng sáng mai (21/2) tại sân Anfield.



Ở lượt đi, Liverpool từng bị Everton cầm hòa 2-2. Đây chính là trận đấu khởi đầu bi kịch cho Liverpool khi trung vệ Van Dijk dính chấn thương nặng và phải nghỉ thi đấu hết mùa giải. Gặp lại Everton ở thời điểm này, thầy trò Klopp rơi vào tình thế bi đát hơn rất nhiều khi mà họ chỉ có vỏn vẹn 2 chiến thắng ở 10 vòng đấu gần nhất.



Điểm tựa duy nhất của Liverpool ở trận derby hôm nay là sân nhà Anfield. Nhưng hiện tại, Anfield không còn là pháo đài bất khả xâm phạm. Chẳng bởi thế mà ở 5 trận gần nhất được chơi tại tổ ấm của mình, thầy trò Klopp đều không thắng, thậm chí để thua 3 trận trước Burnley, Brighton và Man City.

Ở lượt đi, 2 đội hòa nhau với tỉ số 2-2 trên sân của Everton

Bên kia chiến tuyến, Everton cũng vừa để thua liên tiếp 2 trận trước Fulham và Man City. Nhưng trên sân khách, đoàn quân của HLV Carlo Ancelotti lại thể hiện phong độ rất cao với đấu pháp phòng ngự - phản công lợi hại. Minh chứng là ở 7 trận xa nhà gần nhất thuộc giải Ngoại hạng Anh, The Toffees đều bất bại (thắng 5, hòa 2).Trận derby Merseyside đêm nay được dự báo sẽ diễn ra rất căng thẳng và quyết liệt bởi ngoài tính hận thù, cả Liverpool và Everton đều đang rất cần kết quả tốt cho mục tiêu top 4. Với phong độ không tốt ở thời điểm này, đoàn quân của Klopp không còn được đánh giá quá cao.Loạt trận vòng 25 Ngoại hạng Anh hôm nay ngoài trận derby Merseyside còn có màn so tài đáng chú ý giữa Southampton và Chelsea. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 19h30 trên sân St Mary. Chelsea được đánh giá rất cao nhờ màn trình diễn khởi sắc và sự hưng phấn dưới triều đại HLV Thomas Tuchel.Với những điều chỉnh kịp thời cả về nhân sự, sơ đồ chiến thuật và đấu pháp, HLV Tuchel đã giúp Chelsea thiết lập mạch 4 trận thắng liên tiếp ở Ngoại hạng Anh. Nhờ đó, sau vòng 24, đội bóng Tây London đã đặt chân vào top 4 trên BXH. Với màn trình diễn khởi sắc như vậy, dàn sao The Blues hoàn toàn có thể nhắm 3 điểm trong chuyến viếng thăm St Mary tối nay.Bên cạnh đó, loạt trận vòng 25 Ngoại hạng Anh hôm nay còn có 2 cặp đấu khác. Vào lúc 22h00, Burnley sẽ tiếp đón West Brom tại sân nhà Turf Moor. Tiếp đến là màn so tài giữa Fulham và Sheffield Utd vào lúc 03h00 rạng sáng ngày 21/2.