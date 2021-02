Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 21/2: Đại chiến Arsenal vs Man City

Man City đang thể hiện phong độ rất cao với mạch 17 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, trong đó có 12 trận ở Ngoại hạng Anh. Nhờ chuỗi trận thăng hoa này, thầy trò Pep Guardiola đã leo một mạch lên ngôi đầu bảng và hiện đang bỏ cách 10 điểm so với 2 đối thủ xếp sau (M.U và Leicester).



Ở loạt trận vòng 25 Ngoại hạng Anh đêm nay, Man City sẽ có màn đụng độ rất đáng chú ý với Arsenal. Trận đấu này sẽ diễn ra tại sân Emirates vào lúc 23h30. Ngoại trừ yếu tố sân bãi, đoàn quân của Pep Guardiola vượt trội hoàn toàn Arsenal, nhất là khi họ đang trình diễn lối chơi rất chặt chẽ và hiệu quả.



Ở trận lượt đi hồi tháng 10 năm ngoái, Man City từng đánh bại Arsenal với tỉ số 1-0. Đây cũng là chiến thắng thứ 7 liên tiếp của dàn sao The Citizens trước Pháo thủ ở Ngoại hạng Anh. Trong khi đội bóng của Pep Guardiola đang bay cao ở ngôi đầu bảng thì Arsenal vẫn đang lận đận ở vị trí thứ 10 trên BXH.

Ở lượt đi, Man City từng đánh bại Arsenal với tỉ số 1-0

Tuy vậy, Man City không thể chủ quan bởi Arsenal đã có sự khởi sắc rõ rệt về tinh thần và lối chơi ở giai đoạn lượt về. Trước màn tiếp đón Man City, Pháo thủ đã kịp thời lấy lại sự hưng phấn bằng màn hủy diệt Leeds Utd với tỉ số 4-2. Đây cũng là trận bất bại thứ 5 liên tiếp của thầy trò Mikel Arteta tại sân nhà Emirates (tính riêng ở giải Ngoại hạng Anh).Arsenal kém xa Man City ở thời điểm này. Nhưng trong quá khứ, Pháo thủ từng 2 lần cắt đứt mạch toàn thắng của Pep Guardiola khi nhà cầm quân này còn dẫn dắt Bayern Munich. Hy vọng lớn nhất của Arsenal ở trận đấu đêm nay chính là HLV Arteta, người từng có nhiều năm làm trợ lý cho Pep ở Man City.Trước màn so tài giữa Arsenal và Man City, vòng 25 Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra trận derby thủ đô London rất đáng chú ý giữa West Ham và Tottenham. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 19h00. Đây là thử thách lớn với thầy trò Jose Mourinho bởi West Ham đang thể hiện màn trình diễn rất ấn tượng ở mùa giải này. Điều đó thể hiện rõ trên BXH khi thầy trò David Moyes đang đứng thứ 5, chỉ kém 1 điểm so với top 4.Với lối chơi rất cân bằng giữa công và thủ, West Ham chỉ nhận duy nhất 1 thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất. Trong khi đó, Tottenham vừa phải nhận thất bại 0-3 trên sân của Man City. Đây là trận thua thứ 4 của Spurs ở 5 vòng đấu gần nhất. Tuy vậy, Tottenham lại nhận được sự ủng hộ lớn từ quá khứ. Cụ thể, trong 7 màn chạm trán West Ham gần nhất ở Ngoại hạng Anh, họ đã có 4 chiến thắng và chỉ duy nhất 1 lần bại trận.Trận đấu diễn ra muộn nhất ở loạt trận vòng 25 Ngoại hạng Anh đêm nay là cuộc so tài giữa M.U và Newcastle. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 02h00 rạng sáng mai (22/2) tại sân Old Trafford. Ở lượt đi, Quỷ đỏ từng dễ dàng đè bẹp Newcastle với tỉ số 4-1 ngay tại St James Park.Ở màn tái đấu đêm nay, 3 điểm là mục tiêu không khó với M.U, nhất là khi thầy trò Solskjaer vừa lấy lại sự hưng phấn bằng màn hủy diệt Sociedad 4-0 ở lượt đi vòng 1/16 Europa League. Để giữ vững vị trí thứ 2 trên BXH, đồng thời hy vọng rút ngắn cách biệt với Man City trong cuộc đua vô địch, M.U cần 3 điểm trước đối thủ đã để thua 7 trận ở 9 vòng đấu gần nhất.