Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 28/2: Nóng bỏng đại chiến Chelsea vs M.U

Ở vòng 26 Ngoại hạng Anh, trong khi Man City tiếp tục thể hiện sức mạnh đáng sợ với trận thắng West Ham 2-1, thì Chelsea và M.U phải chạm trán nhau tại sân Stamford Bridge. Ở trận đấu diễn ra vào lúc 23h30 hôm nay. M.U rất cần 3 điểm để tiếp tục hy vọng đua vô địch, trong khi chủ nhà Chelsea cũng cần chiến thắng để vươn mình trở lại top 4.



Khác với trận lượt đi (hoà 0-0 ở Old Trafford), Chelsea hiện được dẫn dắt bởi HLV Thomas Tuchel. Không mất nhiều thời gian, nhà cầm quân người Đức đã giúp The Blues thiết lập mạch 6 trận bất bại ở Ngoại hạng Anh (thắng 4, hoà 2).



Do bị Southampton cầm hoà ở vòng đấu trước, Chelsea đã bị đánh bay khỏi top 4. Nhưng ở vòng đấu cuối tuần này, thầy trò Tuchel lại có cơ hội trở lại top 4 do West Ham đã để thua Man City ở loạt trận sớm. Sau khi mất điểm trên sân của Southampton, Chelsea đã lấy lại sự hưng phấn bằng chiến thắng 1-0 trước Atletico Madrid ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.

Ở lượt đi, 2 đội đã hoà nhau với tỉ số 0-0 tại Old Trafford



Nhưng với cá nhân HLV Ole Gunnar Solskjaer, ông lại có kỉ niệm rất ngọt ngào trước Thomas Tuchel. Còn nhớ ở vòng 1/8 Champions League mùa giải 2018-19, trên cương vị HLV tạm quyền, chiến lược gia người Na Uy đã ngược dòng hạ PSG của Tuchel ngay tại thủ đô Paris để đoạt vé vào tứ kết.



Gặp lại Solskjaer sau hơn 2 năm, Thomas Tuchel rất muốn đòi lại món nợ cũ. Trước trận đấu này, ông đã gọi trận thua M.U ở lượt về vòng 1/8 Champions League mùa 2018-19 là thất bại tệ nhất trong sự nghiệp.



Ngoài trận chiến giữa Chelsea và M.U, loạt trận vòng 26 Ngoại hạng Anh hôm nay còn có màn so tài đáng chú ý giữa Leicester và Arsenal vào lúc 19h00 tại sân King Power. Nếu giành chiến thắng, Leicester sẽ có cơ hội chiếm vị trí thứ 2 của M.U trên BXH. Tuy nhiên, đây là mục tiêu không dễ dàng với thầy trò Rodgers bởi Arsenal đã có sự khởi sắc rõ rệt cả về tinh thần, lối chơi và kết quả so với trận lượt đi (thua Leicester 0-1 tại sân nhà).



Vào lúc 02h15, Liverpool cũng sẽ ra sân với màn đụng độ Sheffield Utd. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để thầy trò Jurgen Klopp chấm dứt mạch 4 trận thua liên tiếp ở Ngoại hạng Anh. Sở dĩ nói vậy bởi đối thủ của họ, Sheffield Utd vẫn đang chìm nghỉm ở đáy BXH.



