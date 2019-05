Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh cuối tuần này: Liverpool gặp khó

Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh đang dần đi đến hồi kết. Hiện tại, Man City chỉ có nhiều hơn Liverpool đúng 1 điểm, và mọi thứ đều có thể thay đổi hoặc được định đoạt chỉ sau một trận đấu. Vòng này, Liverpool sẽ ra sân trước và phải làm khách của đối thủ khó chịu là Newcastle.



Nếu Liverpool không thắng Newcastle, trong khi Man City giành trọn 3 điểm trước Leicester, cuộc đua coi như kết thúc bởi lẽ Man City đang có hiệu số bàn thắng thua cao hơn (+68 so với +64). Trong trường hợp đánh bại Newcastle, The Kop sẽ tạm chiếm ngôi đầu bảng và gây áp lực không nhỏ lên đối thủ giống như các vòng gần đây.



Tuy vậy, thắng Newcastle ở St James Park là nhiệm vụ không dễ dàng với Liverpool. Trong 4 lần gần nhất làm khách tại đây, Liverpool đều không thắng (hòa 2, thua 2). Dưới thời Rafa Benitez, “Chích chòe” sở hữu lối chơi phòng ngự chặt cực kỳ khó chịu và The Kop có thể phải trả giá đắt nếu như phung phí cơ hội giống như trận thua Barca vừa qua.



Ngoài thành tích đối đầu không tốt, Liverpool còn gặp vấn đề về tinh thần vì phải phân tâm cho trận tái đấu với Barca, nơi họ đứng trước thử thách cực lớn sau khi thua 0-3 ở trận lượt đi. Bên cạnh đó, thể lực sẽ là dấu hỏi lớn với Liverpool. Họ chỉ có 2 ngày nghỉ sau khi bay về từ Barcelona và tiếp tục phải hành quân đến Newcastle.



Trong khi đó, Man City gặp Leicester City đang thăng hoa dưới thời Brendan Rodgers. Sau trận ra mắt thua Watford, cựu HLV của Liverpool đã giúp Leicester thắng 5/7 vòng đấu gần nhất, trong đó có chiến thắng ấn tượng 3-0 trước Arsenal ở vòng 36. Vì thế, Man City chưa chắc đã có được 3 điểm cho dù chơi trên sân nhà Etihad.

HLV Pep Guardiola



Tottenham phải làm khách của Bournemouth, Chelsea tiếp đón Watford trong khi Arsenal gặp Brighton. Trong số này, Arsenal là “dễ thở” nhất, nhưng đừng quên Brighton đang chiến đấu hết mình để tránh xuống hạng. Ở Ngoại hạng Anh, khoảng cách của các đội bóng đôi khi được san phẳng bằng tinh thần thi đấu và thể lực. Trong cả hai yếu tố này, Bournemouth, Watford và Brighton đều hơn hẳn các “đại gia” thành London. Vì thế, người M.U hoàn toàn có thể chờ đợi ít nhất một kết quả bất ngờ xảy ra.



Lịch thi đấu vòng 37 Ngoại hạng Anh



04/05/19 02:00 Everton 2-0 Burnley

Ở các trận đấu khác, cuộc đua top 4 hứa hẹn sẽ rất nóng bỏng. M.U là đội duy nhất không phải thi đấu ở cúp châu Âu tuần này, và họ còn được gặp đối thủ rất yếu là Huddersfield. Cho dù chưa lấy lại hoàn toàn phong độ, Quỷ đỏ có lẽ sẽ không gặp khó khăn gì trong việc giành 3 điểm trên sân Huddersfield. Khi đó, họ sẽ có cơ hội không nhỏ tạo ra xáo trộn trong cuộc đua, bởi lẽ Tottenham, Chelsea và Arsenal đều gặp những đối thủ khó chơi trong khi phải phân tâm cho cúp châu Âu.Tottenham phải làm khách của Bournemouth, Chelsea tiếp đón Watford trong khi Arsenal gặp Brighton. Trong số này, Arsenal là “dễ thở” nhất, nhưng đừng quên Brighton đang chiến đấu hết mình để tránh xuống hạng. Ở Ngoại hạng Anh, khoảng cách của các đội bóng đôi khi được san phẳng bằng tinh thần thi đấu và thể lực. Trong cả hai yếu tố này, Bournemouth, Watford và Brighton đều hơn hẳn các “đại gia” thành London. Vì thế, người M.U hoàn toàn có thể chờ đợi ít nhất một kết quả bất ngờ xảy ra.04/05/19 02:00 Everton 2-0 Burnley

04/05/19 18:30 Bournemouth - Tottenham



04/05/19 21:00 West Ham - Southampton



04/05/19 21:00 Wolverhampton - Fulham



04/05/19 23:30 Cardiff City - Crystal Palace



05/05/19 01:45 Newcastle - Liverpool



05/05/19 20:00 Chelsea - Watford



05/05/19 20:00 Huddersfield - Man Utd



05/05/19 22:30 Arsenal - Brighton



07/05/19 02:00 Man City - Leicester City

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh

A Phi