Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh ngày 11/8: 'Đại gia' London xuất trận

Tottenham đã trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử Ngoại hạng Anh không chiêu mộ tân binh ở kỳ chuyển nhượng mùa hè. Tối nay, họ sẽ phải chứng minh đó là lựa chọn đúng đắn khi làm khách của đối thủ khó chịu Newcastle.



Vấn đề lớn với Tottenham là họ có khá nhiều ngôi sao dự World Cup 2018, trong đó đặc biệt là các tuyển thủ Anh. Những Trippier, Eric Dier, Dele Alli và Harry Kane đều có rất ít thời gian hồi phục trước trận đầu tiên.



Tuy vậy, Tottenham có lợi thế là sự gắn kết. Họ đang sở hữu dàn cầu thủ gắn bó cùng nhau suốt 3-4 năm qua và thi đấu rất ăn ý. Đây là yếu tố rất quan trọng để Tottenham có cơ hội đánh bại Newcastle ngay trên sân khách.



Ngược lại, Chelsea đang gặp rất nhiều khó khăn với triết lý hoàn toàn mới của tân HLV Sarri. Tối nay, họ sẽ làm khách của Huddersfield vào lúc 21h00. Nếu Eden Hazard không kịp xuất phát, The Blues có nguy cơ mất điểm.



Lý do vì hàng công của họ đang rất "tù túng" với Morata, Willian và Pedro. Tài năng trẻ Callum Hudson-Odoi dù được ca ngợi nhưng thực tế vẫn còn rất non nớt và khó tỏa sáng tại sân chơi khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh.



Ở các trận đấu khác, đội bóng có 12 tân binh là Fulham cũng sẽ ra sân, tiếp đón Crystal Palace. Cả 2 đội đều được kỳ vọng sẽ trở thành “hiện tượng” của mùa giải này và họ cần cho thấy điều đó ngay ở vòng đầu tiên.



Ở trận đấu muộn nhất vào lúc 23h30, Everton sẽ làm khách của Wolverhampton. Đây cũng là cặp đấu rất đáng chú ý bởi lẽ cả Everton và Wolves đều đầu tư rất mạnh trong kỳ chuyển nhượng vừa qua.



Lịch thi đấu cụ thể



11/08/18 18:30 Newcastle - Tottenham

11/08/18 21:00 Bournemouth - Cardiff City

11/08/18 21:00 Fulham - Crystal Palace

11/08/18 21:00 Huddersfield - Chelsea

11/08/18 21:00 Watford - Brighton

11/08/18 23:30 Wolverhampton - Everton

A Phi