Lịch thi đấu, trực tiếp Ngoại hạng Anh 12/12: Rực lửa derby

Man Utd và Man City hiện đang đứng thứ 6 và 7 ở Ngoại Hạng Anh. Dù nằm ngoài top 4 nhưng trận derby giữa 2 đội vào lúc 00h30 rạng sáng mai (13/12) vẫn nhận được sự quan tâm rất lớn. Ngoài sự kình địch, cả 2 đội đều quyết tâm giành chiến thắng để có cơ hội đặt chân vào top 4 trên BXH.



Man Utd bước vào trận đấu này với sự nặng nề về tinh thần bởi họ vừa phải dừng cuộc chơi ở vòng đấu bảng Champions League. Tương lai của HLV Ole Gunnar Solskjaer cũng bị đặt dấu hỏi rất lớn. Vì vậy, nhà cầm quân người Na Uy rất cần sự phản kháng mạnh mẽ của Man Utd ở trận derby rạng sáng mai.



Trong khi đó, Man City đang hồi sinh mạnh mẽ với 2 chiến thắng liên tiếp ở Ngoại hạng Anh. Nhờ đó, thầy trò Guardiola đã bứt từ vị trí thứ 13 lên thứ 7 trên BXH và chỉ còn kém 1 điểm so với Man Utd. Nếu giành chiến thắng ở Old Trafford, dàn sao The Citizens không chỉ vượt qua đối thủ cùng thành phố mà họ còn có cơ hội chen chân vào top 4.

Man City đã để thua Man Utd ở 3/4 màn đụng độ gần nhất



Ngoài derby Manchester, vòng 12 Ngoại hạng Anh hôm nay còn có 1 cặp đấu đáng chú ý khác là màn so tài giữa Everton và Chelsea. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 03h00 rạng sáng mai (13/12) tại sân Goodison Park.



Khác với giai đoạn đầu mùa, Everton đã suy giảm phong độ trông thấy. Bằng chứng là ở 7 vòng đấu gần nhất, thầy trò Carlo Ancelotti chỉ có duy nhất 1 chiến thắng (thắng 1, hòa 2, thua 4). Chuỗi trận kém cỏi này đã đẩy đội bóng thành phố cảng xuống vị trí thứ 9 trên BXH.



Trước đối thủ như vậy, đây là cơ hội tốt để Chelsea tiếp tục cuộc đua giành ngôi đầu bảng với Tottenham và Liverpool. Với phong độ đang 'vào phom', The Blues đã thiết lập mạch 9 trận bất bại ở Ngoại hạng Anh (thắng 5, hòa 4). Không chỉ chắc chắn trong phòng ngự, đội bóng Tây London còn sở hữu hàng công mạnh thứ 2 ở Ngoại hạng Anh (25 bàn thắng). Mặc dù vậy, thầy trò Frank Lampard không thể chủ quan bởi trong 2 chuyến viếng thăm Goodison Park gần nhất, họ đều phải ra về với 2 bàn tay trắng.



Man City đang khởi sắc cả về tinh thần lẫn lối chơi nhưng HLV Guardiola vẫn rất cảnh giác bởi ông lo ngại sự phản kháng mạnh mẽ của Man Utd sau thất bại ở Champions League. Chưa kể, trong 4 màn đụng độ Quỷ đỏ của Solskjaer trên mọi đấu trường, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã phải nhận 3 thất bại.

Nguyên Khang