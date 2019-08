Lịch thi đấu vòng 2 Ngoại hạng Anh: Man City đại chiến Tottenham

Cả Man City và Tottenham đều xuất phát tốt ở vòng đấu đầu tiên. Man xanh khởi đầu chiến dịch bảo vệ vương quyền bằng chiến thắng "5 sao" trước West Ham United. Trong khi đó, Gà trống cũng cất cao "tiếng gáy" bằng trận thắng Aston Villa 3-1.

Với những gì hai đội thể hiện ở vòng 1 Ngoại hạng Anh, HLV Mourinho trong vai trò bình luận viên của kênh Sky Sports, đã nhận định: "Chỉ bốn đội bóng mới có thể cạnh tranh chức vô địch năm nay: Manchester City, Liverpool, Tottenham và... đội hình B của Manchester City".

"Khi nhìn vào băng ghế dự bị của Man City ở vòng 1, tôi nghĩ rằng ngay cả đội hình B của họ cũng có thể chiến đấu và giành được danh hiệu".

Mourinho nói không sai về tiềm lực nhân sự của Man City. Ở trận mở màn Ngoại hạng Anh, trên băng ghế dự bị của Man City là cả một "thiên hà" những cái tên như Sergio Aguero, Bernaldo Silva, Gundogan và cả tân binh đắt giá Joao Cancelo...

Ở cuộc tiếp đón Tottenham đêm nay, Man City không chỉ muốn kéo dài thành tích xuất sắc trong những trận mở màn mùa giải trên sân nhà (họ trải qua 24 lần bất bại kể từ trận thua Southampton mùa giải 1989-1990), mà còn chứng minh sức mạnh của nhà vô địch trước kẻ thách thức.

Trên thực tế, Man City luôn lấn át Tottenham. Đội chủ sân Etihad thắng 6 trong 7 lần gặp gần nhất của hai đội. Nếu chỉ tính ở Ngoại hạng Anh, Manchester City đã thắng Tottenham 4 lần liền, ghi 9 bàn và lọt lưới đúng 2 lần.

Lịch thi đấu vòng 2 Ngoại hạng Anh hôm nay (17/8):



+18h30 ngày 17/8: Arsenal vs Burnley (trực tiếp trên K+PM)



+21h00 ngày 17/8: Aston Villa vs Bournemouth (My K+Live1)



+21h00 ngày 17/8: Brighton vs West Ham (K+NS)



+21h00 ngày 17/8: Everton vs Watford (K+PC)



+21h00 ngày 17/8: Norwich vs Newcastle (My K+Live 2)



+21h00 ngày 17/8: Southampton vs Liverpool (K+PM)



+23h30 ngày 17/8: Man City vs Tottenham (K+PM)