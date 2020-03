Liverpool đứt mạch bất bại

Bàn thắng: Sarr 54', 60', Deeney 72'.

Trước chuyến hành quân tới sân Vicarage Road, nhiều tín hiệu báo động được gửi tới Liverpool. Họ thua Atletico 0-1 ở lượt đi vòng 1/8 Champions League, và phải nhờ may mắn trợ giúp để thắng ngược West Ham. Jurgen Klopp cẩn trọng, tung đội hình mạnh nhất, dù phải làm khách của Chelsea ở vòng năm Cup FA bốn ngày nữa. Dẫu vậy, đội giữ đỉnh bảng Ngoại hạng Anh chơi lép vế và chỉ có một cú sút trúng đích suốt 90 phút.



Trái với Liverpool, Watford đang nỗ lực cóp nhặt từng điểm để đua trụ hạng. Thầy trò Nigel Pearson từng thua "The Kop" 0-2 ở giai đoạn một, không thắng trong sáu trận gần nhất trên mọi đấu trường. Nhưng trước Liverpool đang gặp vấn đề về phong độ, quyết tâm của đội chủ nhà giúp họ có chiến thắng vang dội, đồng thời chấm dứt giấc mộng trở thành CLB thứ hai bất bại cả mùa khi vô địch Ngoại hạng Anh, sau Arsenal năm 2004.

Nỗi thất vọng của cầu thủ Liverpool (áo đỏ). Ảnh: AP.

Trận đấu tối 29/2 là lần hiếm hoi Liverpool nhập cuộc yếm thế so với đối thủ. Trong khoảng 15 phút đầu, ba lần khung thành của Alisson bị uy hiểp bởi những nỗ lực từ Gerard Deulofeu. Cựu cầu thủ Barca liên tục xuyên thủng cánh phải đội khách bằng tốc độ và những pha đi bóng lắt léo. Dù vậy, số 7 Watford không may chấn thương giữa hiệp một và phải rời sân sớm.Có đủ bộ ba Fimirno, Salah, Mane trên hàng công nhưng phải tới phút 20, Liverpool mới có cú dứt điểm đầu tiên, sau đường bấm bóng của Alex Oxlade-Chamberlain và nỗ lực xoay người của Salah. Tuy nhiên, đó cũng là lần uy hiếp duy nhất của "The Kop" trong hiệp một. Họ thiếu tốc độ và quyết tâm trước hàng thủ nhiều lớp, được tổ chức tốt của Watford.Phương án hiệu quả nhất giúp Liverpool phá những hàng thủ kiên cố mùa này - đánh biên - không phát huy tác dụng khi bộ đôi tiền vệ trụ Etienne Capoue và Will Hughes liên tục dạt sang hai cánh. Riêng Capoue và hậu vệ trái đá cùng cánh Adam Masina chín lần nỗ lực tắc bóng để ngăn những pha tạt bóng của Alexander-Arnold. Hệ quả, cả hai hậu vệ biên Liverpool không một lần có đường chuyền cho đồng đội dứt điểm.