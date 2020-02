Liverpool ngược dòng kịch tính, HLV Jurgen Klopp nói gì?

Quảng cáo

Ở trận đấu muộn nhất vòng 27 Ngoại hạng Anh, Liverpool đã vượt lên dẫn trước West Ham ngay từ phút thứ 9 nhờ bàn thắng của Georginio Wijnaldum. Tuy vậy, đội khách gây bất ngờ lớn khi ghi liền hai bàn thắng nhờ công Issa Diop và Pablo Fornals để dẫn ngược lại.Phải nhờ đến sự tỏa sáng đúng lúc của Mohamed Salah và Sadio Mane ở cuối trận, Liverpool mới có thể giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 3-2. Chiến thắng kịch tính này giúp Liverpool cân bằng kỷ lục thắng liên tiếp 18 trận tại Ngoại hạng Anh do Man City thiết lập cách đây 2 mùa giải. Bên cạnh đó, Liverpool tạo kỷ lục thắng 21 trận liên tiếp tại sân nhà Anfield, điều chưa đội bóng nào làm được ở Ngoại hạng Anh.Bất chấp thống kê ấn tượng đó, HLV Jurgen Klopp thừa nhận Liverpool đã gặp may khi thắng ngược West Ham. HLV người Đức nói: “Tất cả các bàn thắng của chúng tôi hôm nay đều khá kỳ lạ. Chúng tôi gặp may ở bàn thắng của Salah, bởi trong tình huống tương tự như vậy, Fabianski sẽ dễ dàng bắt bóng”.“Bàn thắng quyết định của Mane cũng rất may mắn, bởi lẽ bóng đã đập người hậu vệ West Ham đổi hướng”.“Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là tôi nghi ngờ khả năng ngược dòng của Liverpool. Tại sân vận động này, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Chúng tôi có thể chơi tốt hơn, nhưng để có được chuỗi trận thành công như bây giờ, bạn phải cần đến cả may mắn”.Bên cạnh đó, Jurgen Klopp một lần nữa nhấn mạnh ông không quan tâm đến các kỷ lục. Ông nói thêm: “Công việc của chúng tôi là tiếp tục cố gắng và duy trì chiến thắng. Không phải lúc nào bạn cũng có thể tỏa sáng và chúng tôi cần chuẩn bị sẵn sàng nhất cho mọi tình huống”.

A Phi