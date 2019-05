Liverpool vô địch tiền thưởng ở Ngoại hạng Anh

21h00 tối nay, vòng đấu hạ màn Ngoại hạng Anh sẽ diễn ra với cuộc đua “song mã” về chức vô địch giữa Man City và Liverpool. Hiện tại, Man City đang nắm quyền tự quyết. Đội chủ sân Etihad chắc chắn sẽ lên ngôi nếu đánh bại Brighton mà không cần quan tâm kết quả trận đấu giữa Liverpool và Wolves. Đây là điều rất dễ xảy ra vì Brighton chỉ đứng thứ 17 trên bảng xếp hạng.



Tuy nhiên, ngay cả khi không lên ngôi vô địch, Liverpool vẫn là đội được thưởng tiền nhiều nhất Ngoại hạng Anh mùa này. Lý do vì Liverpool được các đài truyền hình ở Anh “yêu thích” hơn Man City. Các trận đấu của The Kop được Sky Sports và BT Sport trực tiếp 29 lần ở mùa này, nhiều hơn 3 trận so với Man City.



Mọi CLB tham gia Ngoại hạng Anh đều nhận được 12,5 triệu bảng tiền bản quyền truyền hình. Sau đó, họ sẽ nhận thêm khoản thưởng lên đến 1,2 triệu bảng cho mỗi trận khi vượt qua mốc 10 trận được trực tiếp. Với 3 trận nhiều hơn Man City, Liverpool kiếm được nhiều hơn 3,6 triệu bảng từ truyền hình.



Theo tính toán của Daily Mail, Liverpool sẽ kiếm được gần 150 triệu bảng tiền thưởng các loại ngay cả khi chỉ về đích thứ hai, nhiều hơn Man City 1,4 triệu bảng. Nếu lên ngôi vô địch, Liverpool sẽ vượt mốc 150 triệu bảng.



Chỉ có 3 CLB có dưới 10 trận được trực tiếp là Bournemouth, Southampton và Huddersfield. Tuy vậy, số tiền họ kiếm được không chênh lệch đáng kể so với các đội bóng tầm trung khác ở Ngoại hạng Anh.



Các CLB phải xuống hạng là Huddersfield, Fulham và Cardiff City cũng nhận được gần 100 triệu bảng tiền thưởng, đảm bảo cho họ “không xuống dốc không phanh” ở mùa giải tới.



Việc phân chia tiền thưởng công bằng là một trong những yếu tố giúp Ngoại hạng Anh trở thành giải đấu có sức cạnh tranh lớn nhất thế giới. Ngay ở vòng cuối cùng, một số CLB cũng có thể kiếm thêm vài triệu bảng nếu cải thiện được vị trí trên bảng xếp hạng.

Bảng tiền thưởng của các CLB ở Ngoại hạng Anh. Ảnh: Daily Mail

HLV Wolves quyết tâm cản bước Liverpool trước ngôi vô địch HLV Nuno Santo của Wolves tuyên bố đội bóng của ông sẽ thi đấu hết mình trước Liverpool nhằm hướng đến kết quả tốt.

Lịch thi đấu vòng 38 Ngoại hạng Anh: Trận chiến trước ngai vàng 21h00 hôm nay, các trận đấu của vòng cuối cùng Ngoại hạng Anh 2018-2019 sẽ diễn ra. Trong đó, đáng chú ý nhất là cuộc đua vô địch của Man City và Liverpool.

Thầy Park về Hàn Quốc theo dõi Công Phượng Sau 2 trận không có tên trên băng ghế dự bị thì hôm qua, tiền đạo Công Phượng bất ngờ được HLV Lim Joong Yong bố trí đá chính ngay từ đầu trong trận Incheon United gặp Pohang Steelers tại vòng 11 K-League. Đây là lần đầu tiên tiền đạo của Việt Nam được HLV Lim Jung Yong sử dụng, kể từ khi ông lên thay thế HLV Jorn Anderson vào giữa tháng 4.

A Phi