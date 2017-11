Lộ 'bằng chứng' Messi giành Quả Bóng Vàng 2017

Ảnh bìa in hình khuôn mặt Lionel Messi và chú thích rằng ngôi sao người Argentina giành Quả Bóng Vàng. Tạp chí France Football là cơ quan duy nhất tổ chức bầu chọn và trao giải hàng năm.

Theo tờ Diario Sport, bức ảnh có thể chỉ là một sản phẩm ghép mang tính giả mạo. Một tờ báo uy tín như France Football không dễ để lọt thông tin kết quả bình chọn khi chưa đến ngày công bố. Một số nguồn tin khác thì cho rằng France Football luôn in sẵn ba phiên bản cho ba cầu thủ có trong danh sách cuối cùng. Tuy nhiên, bức ảnh đã nhanh chóng gây tranh cãi trên các mạng xã hội. Ở những lần trao giải trước, tin đồn thất thiệt thường xuất hiện vào thời điểm chuẩn bị công bố tên người giành giải. Cách đây 12 tháng, trước khi Ronaldo giành Quả Bóng Vàng 2016, trên mạng cũng đã xuất hiện hình ảnh trang bìa của tạp chí bóng đá danh giá nước Pháp.

Ảnh bìa tạp chí in hình Ronaldo cầm Quả Bóng Vàng xuất hiện trước khi có thông tin chính thức năm ngoái. Ảnh bìa tạp chí in hình Ronaldo cầm Quả Bóng Vàng xuất hiện trước khi có thông tin chính thức năm ngoái. sẽ tiết lộ tên cầu thủ giành Quả Bóng Vàng vào ngày 7/12, trong một buổi lễ do cựu danh thủ David Ginola chủ trì. Một ngày sau đó, tạp chí bóng đá Pháp mới phát hành số đặc biệt in hình chủ nhân danh hiệu.

Cristiano Ronaldo và Messi vẫn là hai ứng cử viên nặng ký trong cuộc bầu chọn năm 2017. Theo giới chuyên môn, với thành tích giành La Liga và Champions League trong màu áo Real Madrid mùa trước, CR7 có nhiều cơ hội giành chiến thắng hơn hẳn.

Sự vượt trội của anh vốn thể hiện rất rõ ở một giải thưởng khác là The Best 2017. Ngôi sao Bồ Đào Nha đăng quang với cách biệt lớn về số điểm so với Messi trong cuộc bình chọn của FIFA. Tuy nhiên, phong độ của cả hai hiện tại rất trái ngược. Ronaldo chỉ ghi được một bàn, còn Messi đã có 12 lần chọc thủng lưới đối phương ở La Liga.

Nếu đăng quang năm nay, Ronaldo sẽ cân bằng thành tích với đồng nghiệp người Argentina ở lĩnh vực danh hiệu cá nhân. Messi đang giữ kỷ lục năm lần giành Quả Bóng Vàng.

Theo Vnexpress