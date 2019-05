Lộ bến đỗ mới không ai ngờ đến của HLV Mourinho

Hàng nghìn CĐV Liverpool ký tên đòi UEFA treo giò Messi Cho rằng đội nhà chịu bàn thua oan uổng, các CĐV Liverpool đã cùng nhau ký tên yêu cầu UEFA treo giò Lionel Messi ở trận lượt về vòng bán kết Champions League.

Chiêu mộ ngôi sao Willian, Barcelona ‘ép giá’ kịch liệt Chelsea Barcelona lại gửi tới Chelsea đề nghị chuyển nhượng tiền vệ Willian nhưng với mức giá thấp hơn kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua.

NÓNG: Real tậu ‘sát thủ vòng cấm’ với giá 60 triệu euro Nhật báo AS của Tây Ban Nha cho hay, Real Madrid đã thuyết phục được CLB Eintracht Frankfurt bán tiền đạo Luka Jovic với giá 60 triệu euro.

Thủ quân Ajax đã chọn được bến đỗ tiếp theo? Matthijs De Ligt – đội trưởng Ajax và là trung vệ nhận được nhiều sự quan tâm nhất trong thời gian gần đây, có vẻ đã chọn được bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp.

vẫn là HLV tự do kể từ khi bị M.U sa thải vào tháng 12 năm ngoái. “Người đặc biệt” chia sẻ ông đã nhận được rất nhiều đề nghị hấp dẫn nhưng đều từ chối. Lý do vì Mourinho muốn đến một CLB có tham vọng ở châu Âu và bắt đầu công việc mới vào mùa hè.Trong thời gian qua đã có một số tin đồn Mourinho được Bayern Munich, Paris SG và CLB cũ Inter Milan săn đón. Tuy nhiên, tin mới nhất của tờ L’Equipe (Pháp) khẳng định Mourinho đang đàm phán với… AS Roma. Đây là thông tin khiến rất nhiều người bất ngờ, bởi lẽ Roma từ lâu không còn vị thế CLB lớn ở Italia. Ngoài ra, họ cũng đang chật vật trong cuộc đua giành vé dự Champions League mùa tới.Theo L’Equipe, sở dĩ Mourinho đồng ý đàm phán với Roma bởi lẽ CLB này sắp về tay Quỹ đầu tư Qatar Sports (QSI), những người đang tìm cách “rút” khỏi Paris SG. Trong ngày hôm qua, truyền thông Pháp đồng loạt loan tin các tỷ phú người Qatar đã quá chán nản với Paris SG khi đội bóng này liên tiếp gây thất vọng ở Champions League. Họ cho rằng môi trường thiếu cạnh tranh như Ligue 1 không thể giúp Paris SG trở nên mạnh mẽ hơn cho dù được đầu tư bao nhiêu tiền.Trong kế hoạch rút khỏi Paris SG, QSI đã bắt đầu đàm phán mua lại Roma, đội đang thuộc sở hữu của tỷ phú người Mỹ James Pallotta. Việc Roma liên hệ với Mourinho cũng nằm trong kế hoạch này. Rõ ràng, chỉ có những tỷ phú Qatar mới có thể đáp ứng yêu cầu về lương thưởng cũng như chuyển nhượng của Mourinho.

A Phi