Lộ diện 6 CLB không muốn Premier League 2019/2020 trở lại

Tính tới sáng ngày 5/5, nước Anh có tổng cộng 190.584 ca dương tính với COVID-19, trong đó 28.734 trường hợp đã tử vong. Quốc gia này xếp thứ 4 trên thế giới về số ca nhiễm và thứ 3 tại châu Âu. Tuy vậy, những ngày gần đây, loại virus nguy hiểm có nguồn gốc từ Vũ Hán (Trung Quốc) này đã phần nào được kiểm soát, khi số ca nhiễm mới liên tục giảm theo ngày.

Chính điều này khiến Chính phủ Anh quyết định nới lỏng một số biện pháp cách ly, trong khi Ban tổ chức Premier League cũng rục rịch trở lại. Mới đây, họ đã tổ chức một cuộc họp kéo dài tới 4 tiếng đồng hồ với sự hiện diện của đại diện 20 CLB. Cuộc họp nhằm tìm ra phương án giải đấu có thể trở lại trong thời gian sớm nhất có thể, cụ thể là vào giữa tháng 6 tới. Tuy vậy, nóp đã nảy sinh nhiều vấn đề đến từ chuyện bất đồng quan điểm của những đội bóng nằm trong các top khác nhau.

Trong cuộc họp này, tỉ lệ ủng hộ và phản đối đang là 14-6, có nghĩa là 6 đội bóng, trong đó có West ham và Aston Villa không chấp thuận để Premier League trở lại trong thời gian tới. Tờ Mirror dẫn nguồn tin nội bộ từ trong cuộc họp cho hay, trong khi đa số các đội bóng bày tỏ sự nhất trí với kế hoạch để giải đấu trở lại thì 6 CLB gồm Brighton, West Ham, Bournemouth, Watford, Norwich và Aston Villa đã phản đối.

Điểm chung là cả 6 CLB kể trên đều đang ở trong nhóm chót BXH Premier League mùa này. Trong đó Bournemouth, Villa và Norwich đứng trước nguy cơ xuống hạng. Lý do chung mà họ đưa ra gồm có: Vấn đề về kiểm tra nCoV; Đá sân trung lập là không công bằng; Cầu thủ hết hạn hợp đồng vào cuối tháng 6 và Cầu thủ không muốn thi đấu vì lý do an toàn.

Những CLB như Norwich còn đến 8 trận chưa đá nhưng có tới 5 trận là được đá sân nhà. Vì vậy Ban lãnh đạo đội bóng này cho rằng, sẽ không công bằng nếu như họ phải đá sân trung lập vì mất lợi thế sân nhà ở những trận có thể quyết định khả năng trụ hạng. Vấn đề về tâm lý lo sợ và hồi hộp từ các cầu thủ cũng khiến cho nhiều CLB lo lắng, đặc biệt trong bối cảnh chính những thành viên trong BTC Premier League khẳng định không có ai là an toàn 100%.

Lâm Văn