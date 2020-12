Lộ phiếu bầu của Ronaldo và Messi ở giải Cầu thủ xuất sắc 2020

Quảng cáo

Với tư cách đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha, Ronaldo bỏ phiếu cho 3 vị trí dẫn đầu lần lượt là Lewandowski, Messi và Mbappe. Đây là lần đầu tiên Ronaldo bỏ phiếu cho Messi nằm trong top 3 cầu thủ hay nhất năm.

Trong khi đó, Messi (đội trưởng Argentina) không bầu cho Ronaldo và xếp Lewandowski ở vị trí thứ 3. Siêu sao CLB Barcelona ưu ái chọn Neymar ở vị trí đầu tiên, tiếp theo đó là Mbappe rồi mới đến Lewandowski.

Bất chấp việc không được Messi bầu, Ronaldo vẫn về đích thứ 2, với 38 phiếu hơn người xếp thứ 3 là Messi đúng 3 phiếu.

Trước đó, trong phát biểu sau trận Juventus đại thắng Barcelona ở Champions League, Ronaldo cho biết anh chưa từng xem Messi là kình địch.

“Tôi luôn có mối quan hệ tốt với Messi, người cùng tôi dự rất nhiều lễ trao giải Quả bóng vàng. Tôi chưa bao giờ xem cậu ấy là đối thủ. Messi luôn cố làm điều tốt nhất cho đội bóng và tôi cũng vậy. Chúng tôi rất hoà hợp”, Ronaldo nói với Movistar sau trận đấu với Barcelona.

Lewandowski giành giải FIFA The Best với số phiếu áp đảo so với Messi và Ronaldo (58 phiếu). Tiền đạo người Ba Lan có cú ăn 3 lịch sử cùng Bayern Munich với chức vô địch Bundesliga, Cúp quốc gia Đức và Champions League. Anh có 55 bàn sau 47 trận trong năm vừa qua.

Vì tình hình dịch bệnh, lễ trao giải FIFA The Best 2020 được tổ chức trực tuyến. Chủ tịch FIFA Gianni Infatino trực tiếp đến Munich để trao giải cho Lewandowski, trong khi Ronaldo và Messi góp mặt thông qua gọi video. Ở giây phút tiền đạo Ba Lan được xướng tên, Messi cười nhẹ trong khi Ronaldo giữ vẻ mặt không cảm xúc.

Mạnh Tùng