Lương thầy Park Hang-seo kém 3,64 lần HLV Philippines

Sau khi vòng đấu bảng khép lại, đã xác định được 2 cặp đấu tại vòng bán kết AFF Cup 2018 . Trận bán kết 1 là cuộc đọ sức giữa Malaysia với Thái Lan, cặp đấu còn lại giữa Philippines và ĐT Việt Nam.Trong số 4 HLV góp mặt ở vòng bán kết AFF Cup 2018, Park Hang-seo chính là người có thu nhập thấp nhất. Mức lương của chiến lược gia người Hàn Quốc trong bản hợp đồng với VFF kéo dài tới năm 2020 là 22.000 USD (tương đương 513,49 triệu đồng).Thu nhập của thầy Park kém 3,64 lần so với người đồng nghiệp Sven-Goran Eriksson. Hiện tại, nhà cầm quân người Thụy Điển được LĐBĐ Philippines trả lương 80.000 USD/tháng (1,867 tỷ đồng).Mặc dù vậy, thu nhập của Eriksson chưa nhằm nhò vào đâu so với HLV Milovan Rajevac. Sau khi giúp ĐT Thái Lan bảo vệ thành công ngôi vô địch King's Cup, nhà cầm quân 64 tuổi đã được tăng lương từ 58.000 USD/tháng lên mức 100.000 USD/tháng (2,334 tỷ đồng).Tuy là HLV nội duy nhất góp mặt ở vòng bán kết AFF Cup 2018 nhưng ông Tan Cheng Hoe vẫn có thu nhập cao hơn Park Hang-seo. Cụ thể, ông được LĐBĐ Malaysia trả cho 23.000 USD/tháng (536,83 triệu đồng).Không chỉ thua kém về thu nhập, tên tuổi và sự nổi tiếng của HLV Park Hang-seo cũng không thể sánh với Eriksson hay Rajevac.Kể từ đầu sự nghiệp, Eriksson từng dẫn dắt Benfica, AS Roma, Fiorentina, Lazio, ĐT Anh, Man City, ĐT Mexico, ĐT Bờ Biển Nga, Leicester City. Trong khi đó, Rajevac đã có kinh nghiệm cầm quân cho ĐT Ghana, ĐT Qatar, ĐT Algeria. Thành tích đáng chú ý nhất của ông là giúp Ghana vào tới vòng tứ kết World Cup 2010.