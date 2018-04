Messi nổi nóng: HLV Valverde có nguy cơ mất việc?

Thắng AS Roma 4-1 ở lượt đi tứ kết Champions League trên sân nhà Nou Camp, Barcelona có phần chủ quan khi tái đấu đối thủ này ở lượt về trên sân Olimpico. Và thực tế họ đã phải trả giá cực đắt. AS Roma chơi như “lên đồng” và có chiến thắng bất ngờ 3-0, qua đó san bằng tỷ số 4-4 sau 2 lượt trận, đồng thời giành vé vào bán kết nhờ luật bàn thắng sân khách.

Theo thông tin trong chương trình truyền hình El Chiringuito và được tờ Sport – vốn thân Barcelona, bổ sung, tiền đạo người Argentina đã to tiếng với HLV Ernesto Valverde trong phòng thay đồ. Anh thậm chí còn ví trận đấu giống như “trận Waterloo”, khi đặt câu hỏi về phương pháp cũng như khả năng thay đổi chiều hướng trận đấu khi mọi chuyện trở nên khó khăn. Theo Messi, HLV Valverde đã không có những phương án hữu hiệu để ngăn chặn những cầu thủ tấn công cao to bên phía AS Roma và cả những đường bóng dài mà đội bóng này triển khai.

Cũng theo Sport, Messi và HLV Valverde hiếm khi có sự bất đồng như vậy, thế nhưng lần này M10 đã “tung ra một cú đấm cực mạnh” để giới truyền thông coi đó là một dấu hiệu cho những vấn đề tiếp theo có thể xảy ra ở sân Camp Nou. Không chỉ Messi thất vọng với Valverde mà cả trung vệ Gerard Pique cũng chỉ trích ông. Theo 2 cầu thủ này, việc Valverde quá chú trọng vào phòng ngự ở Rome là lý do Barcelona thất bại.

Khi lãnh đạo Barcelona bổ nhiệm Valverde thay cho Luis Enrique, rất nhiều người đã đặt câu hỏi về khả năng chuyên môn của nhà cầm quân người Tây Ban Nha này, trong đó có một vài ngôi sao có tầm ảnh hưởng tại Nou Camp. Và giờ khi Barcelona bị AS Roma đá bay khỏi Champions League, họ càng có lý do để tin rằng Valverde chưa đủ tầm nắm đội bóng.

