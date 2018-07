Mô hình toán học dự báo Pháp vô địch World Cup

Nhóm nghiên cứu Đại học Rennes 1 (Pháp) sử dụng mô hình toán học phân tích kết quả các trận đấu quốc tế từ năm 1993. Theo những gì thu được, tuyển Pháp có 70,63% cơ hội chiến thắng trong trận tranh chức vô địch ngày 15/7, nhiều hơn gấp đôi so với Croatia với 29,37%.

Pháp đang có lợi thế để lần thứ hai đăng quang. Ảnh: Reuters



Một mặt đánh giá cao Pháp, nhưng mặt khác nhóm nghiên cứu khẳng định dự báo chỉ mang tính tham khảo với độ tin cậy 60%. ''Trong mọi trường hợp, mục đích của các mô hình chỉ là ước tính xác suất mà một đội giành chiến thắng'', Giáo sư Arthur Charpentier - người đứng đầu nhóm nghiên cứu - nhấn mạnh.



Một ví dụ cho sự trái ngược giữa dự báo và thực tế là trận bán kết Anh - Croatia. Trong khi được dự báo có 66,66% cơ hội giành chiến thắng, ''Tam sư'' phải chịu thua khi để Croatia vượt qua với tỷ số 1-2.



Theo nhóm nghiên cứu, bất kỳ đội nào cũng có thể giành chiến thắng với chỉ 5% cơ hội. Hai lý do dẫn đến việc này là đặc thù của một cuộc so tài thể thao và việc bóng đá có thể chỉ cần một bàn để quyết định thắng thua.



Dự báo của nhóm nghiên cứu và kết quả thực tế ở các vòng trước:



Bán kết:



+ Pháp (51,26%) - Bỉ (48,74%): Pháp thắng 1-0

+ Anh (66,66%) - Croatia (33,34%): Croatia thắng 2-1



Tứ kết:



+ Bỉ (21,07%) - Brazil (78,93%): Bỉ thắng 2-1

+ Pháp (69,56%) - Uruguay (30,44%): Pháp thắng 2-0

+ Nga (23,47%) - Croatia (76,53%): Croatia thắng bằng luân lưu

+ Anh (66,14%) - Thụy Điển (33,86%): Anh thắng 2-0



Vòng 1/8:



+ Bỉ (79,96%) - Nhật Bản (20,04%): Bỉ thắng 3-2

+ Brazil (66,78%) - Mexico (33,22%): Brazil thắng 2-0

+ Anh (51,08%) - Colombia (48,92%): Anh thắng bằng luân lưu

+ Croatia (53,91%) - Đan Mạch (46,09%): Croatia thắng bằng luân lưu

+ Pháp (64,14%) - Argentina (35,86%): Pháp thắng 4-3

+ Tây Ban Nha (78,38%) - Nga (21,62%): Nga thắng bằng luân lưu

+ Thụy Sĩ (78,43%) - Thụy Điển (21,57%): Thụy Điển thắng 1-0

+ Bồ Đào Nha (56,79%) - Uruguay (43,21%): Uruguay thắng 2-1

Theo Vnexpress