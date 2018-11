Mourinho không bị M.U sa thải nhờ điều này

Ở mùa giải này, M.U đã gây thất vọng lớn cho các CĐV khi có khởi đầu cực kỳ bết bát. Với 4 lần phải nhận thất bại tại Ngoại hạng ANh, đội chủ sân Old Trafford hiện chỉ đang xếp ở vị trí thứ 8 trên BXH và kém đội xếp thứ nhất Man City tới 12 điểm.



Đó là chưa kể, ở vòng 12 Premier League vừa qua, họ còn bị “gã hàng xóm thù hận” Man City đánh bại với tỷ số 3-1. Qua đó, càng khiến các CĐV cảm thấy không hài lòng. Vì vậy, làn sóng đòi sa thải HLV Jose Mourinho lại có đà tăng mạnh.



Tuy vậy, trong bài trả lời phỏng vấn mới đây, Phó Chủ tịch Ed Woodward của M.U khẳng định rằng, M.U không có lý do gì để sa thải một người tài năng như Mourinho. Nhất là trong bối cảnh, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang giúp đội bóng có được sự phát triển tài chính đáng kinh ngạc.



Theo đó, tổng kết năm, doanh thu của M.U đạt con số kỷ lục. Dù không tiết lộ cụ thể, nhưng chắc chắn con số này không dưới 590 triệu bảng. Bởi vì trước đó, doanh thu nhiều nhất của “Quỷ đỏ” là 590 triệu bảng vào mùa giải 2017/2018.



Ngoài ra, Ed Woodward cũng khẳng định, với việc phát triển về tài chính, M.U có thể tập trung vào vấn đề chuyển nhượng. Qua đó, đem về sân Old Trafford nhiều tân binh chất lượng để cạnh tranh chức vô địch Premier League với các đội bóng khác.



“Sức mạnh tài chính cho phép chúng tôi tiếp tục thu hút và giữ chân các cầu thủ hàng đầu và đầu tư vào học viện của mình. Khi chúng tôi tìm được cách làm hài hòa giữa việc phát triển doanh thu, thành tích ở mọi giải đấu thì NHM chắc chắn sẽ ủng hộ hết mình và tạo ra sự phát triển bền vững.” - Ed Woodward chia sẻ.

Bảo Tuấn

The Sun