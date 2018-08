Mourinho tình cờ tiết lộ chuyện Martial dính án phạt nặng

Sau trận đấu với Leicester tại lượt trận đầu tiên ở Premier League mùa giải này, tiền vệ Pogba từng chia sẻ rằng, anh không muốn tiết lộ quá nhiều chuyện của mình ở M.U. Bởi vì, nếu nói ra thì anh có thể phải nhận án phạt nặng từ đội chủ sân Old Trafford.



Chứng kiến điều này, không ít người đã nghi ngờ việc Pogba không còn cảm thấy hạnh phúc khi thi đấu tại M.U. Thậm chí, có nhiều tin đồn còn cho rằng, ngôi sao người Pháp luôn phải gặp áp lực lớn khi làm việc với HLV Mourinho và muốn ra đi.



Thế nhưng, cả M.U lẫn HLV Mourinho đều đã lên tiếng phủ nhận những tin đồn kể trên. Theo đó, chiến lược gia người Bồ Đào Nha không hề có xích mích nào với Pogba. Bởi vì, họ đến đây để làm việc và sẽ cố gắng hết mình cho đội bóng.



Cũng trong lần xác nhận mối quan hệ giữa mình và Pogba, HLV Jose Mourinho đã tình cờ để lộ chuyện tiền đạo Anthony Martial bị phạt. Được biết, nguyên nhân dẫn đến việc này là do chân sút 22 tuổi dính án phạt là do “trốn trại” tới 8 ngày để sang Los Angeles, Mỹ nhằm chào đón đứa con đầu tiên của mình với cô bạn gái Melanie Da Cruz.



“Trong 2 năm 1 tháng làm việc ở M.U, tôi chưa bao giờ hạnh phúc với Pogba như trong khoảng thời gian này. Giữa chúng tôi chẳng hề có cuộc to tiếng hay xích mích nào cả. Tôi không thể đòi hỏi nhiều hơn ở cậu ấy và tôi chẳng quan tâm cậu ấy nói gì. Bởi vì, thứ quan trọng nhất là tôi muốn cậu ấy thi đấu tốt cho đội bóng, cho các CĐV.



Trong suốt thời gian ở đây, ngoài Martial thì tôi chưa bao giờ thấy ai bị phạt cả. Cậu ấy đã không tập luyện với đội bóng trong vòng 8 ngày. Dù lý do Martial nghỉ là để tới Mỹ chào đón đứa con của mình, nhưng sau khi đứa bé ra đời khỏe mạnh thì cậu ấy nên trở lại đội bóng. Tuy vậy, cậu ấy lại không có mặt, nên phải nhận án phạt."



Theo tờ The Sun, với việc vắng mặt trong vòng 8 ngày, Martial đã bị M.U phạt 2 tuần lương, tương đương với số tiền là 180.000 bảng.

Bảo Tuấn

The Sun