M.U có nguy cơ ‘mất trắng’ Juan Mata vào tay Valencia

Theo tờ The Sun, hợp đồng giữa Juan Mata và M.U chỉ còn chưa đầy 12 tháng nữa sẽ hết hạn. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, BLĐ “Quỷ đỏ” vẫn chưa đưa ra lời đề nghị gia hạn hợp đồng với ngôi sao 30 tuổi.



Vì vậy, kể từ tháng Giêng tới, Juan Mata hoàn toàn có thể liên hệ với các đội bóng khác để tìm bến đỗ mới và chuẩn bị cho kế hoạch ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do. Thế nhưng, M.U chắc chắn cũng sẽ cân nhắc tới việc bán anh để thu về một khoản tiền nhằm tránh tình trạng “đem cho không”.



Hiện tại, không có nhiều đội bóng muốn có sự phục vụ của Mata. Tuy vây, nếu anh chia tay M.U theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa Hè tới thì mọi chuyện sẽ khác. Bởi vì, việc không phải tốn phí chuyển nhượng nhưng lại có được sự phục vụ của một ngôi sao như tiền vệ 30 tuổi này thì chắc hẳn nhiều đội bóng sẽ cân nhắc tới quyết định của mình.



Đáng chú ý, trong số các đội bóng để mắt tới Mata có Valencia, nhưng đội bóng này lại không muốn bỏ tiền chiêu mộ anh. Thay vào đó, họ sẽ dùng số tiền đáng lẽ ra là phí chuyển nhượng để trả lương cho anh.



Trước đó, Mata từng có 4 năm gắn bó với Valencia và được ra sân 129 lần khi khoác áo đội bóng này. Vì vậy, đôi bên chắc chắn sẽ có những mối quan hệ nhất định. Đây cũng chính là lợi thế của đội bóng Tây Ban Nha trong việc cạnh tranh chữ ký của tiền vệ 30 tuổi.

Bảo Tuấn

The Sun