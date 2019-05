M.U ra ‘tối hậu thư’ cho De Gea: 350.000 bảng/tuần hoặc thanh lý

Trong vòng 2 tháng gần đây, thủ thànhđã bị sa sút phong độ cực kỳ nghiêm trọng. Cụ thể, ở cuộc chạm trán với Barcelona, Manchester City, Arsenal và Chelsea mới đây, ngôi sao người Tây Ban Nha liên tiếp mắc sai lầm đáng trách khiến “Quỷ đỏ” phải nhận những bàn thua đầy cay đắng.Dù vậy, HLV Solskjaer vẫn tin rằng De Gea sẽ sớm lấy lại được phong độ. Thậm chí, chiến lược gia người Na Uy còn công khai bảo vệ cậu học trò khi anh bị các CĐV M.U chỉ trích.Ngoài vấn đề kể trên, De Gea còn bị cho là không còn mặn mà với M.U và muốn ra đi tìm bến đỗ mới. Trước đó, cả Real Madrid, Juventus lẫn PSG đều từng gửi những lời mời hấp dẫn cho thủ thành 28 tuổi.Trước bối cảnh đó, ban lãnh đạo M.U ra “tối hậu thư” cho De Gea. Cụ thể, đội chủ sân Old Trafford cho tuyển thủ Tây Ban Nha một tuần đề suy nghĩ về việc gia hạn hợp đồng với CLB hoặc bị bán đi trước khi mùa giải mới bắt đầu.Theo tờ The Sun (Anh) nguyên nhân khiến M.U buộc phải làm điều này là do hợp đồng giữa De Gea và đội bóng chỉ còn 12 tháng nữa sẽ kết thúc. Vì vậy, họ không muốn mất trắng anh sau mùa giải 2019/2020.Đồng thời, tờ báo này cũng khẳng định, hợp đồng mới giúp De Gea được hưởng mức lương lên tới 350.000 bảng/tuần. Tuy nhiên, phía thủ thành 28 tuổi dường như chưa hài lòng với mức lương này nên đàm phán lâm vào bế tắc.