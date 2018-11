M.U sắp chiêu mộ thủ thành xuất sắc nhất Bỉ thay thế De Gea

Cách đây chưa lâu, nhiều tờ báo hàng đầu ở Tây Ban Nha và Anh đã rộ lên tin đồn về việc thủ thành De Gea không chịu gia hạn hợp đồng với M.U dù đội bóng đã ra không ít chính sách có lợi cho ngôi sao 27 tuổi. Ở thời điểm đó, nguyên nhân được đưa ra là do anh không hài lòng với mức lương cũng như quá chán với thành tích bết bát của đội sân Old Trafford.



Thậm chí, tờ Daily Mail (Anh) cũng từng đưa tin rằng, De Gea rất muốn rời M.U để chuyển sang một đội bóng hàng đầu khác như PSG, Juventus hoặc Real Madrid. Thế nhưng, vào tháng 8 vừa qua, mục tiêu đến Real đã bị loại bỏ khi “Kền kền trắng” chiêu mộ thành công Thibaut Courtois.



Vì vậy, hiện chỉ còn PSG và Juventus là hai đội bóng lớn muốn có De Gea nhất. Trong khi đó, với tài chính khổng lồ của mình, 2 đội bóng này cũng sẵn sàng trả giá chuyển nhượng cũng như mức lương cực cao để có được sự phục vụ của tuyển thủ Tây Ban Nha.



Trước bối cảnh đó, M.U buộc phải tìm người thay thế De Gea. Theo tờ The Sun, mục tiêu số 1 mà “Quỷ đỏ” đang nhắm tới chính là thủ thành Mathew Ryan, người từng được mệnh danh là thủ thành hay nhất tại Bỉ vào các năm 2013-2015.



Đến khi gia nhập Brighton & Hove Albion vào năm 2017 với mức phí chuyển nhượng chỉ vỏn vẹn 5 triệu bảng, Mathew Ryan vẫn chứng minh được đẳng cấp của mình. Điển hình như trong trận gặp West Ham, Newcastle và Wolverhampton mới đây, ngôi sao 26 tuổi đã giữ sạch lưới để góp công lớn giúp đội nhà giành được 9 điểm. Qua đó, leo lên vị trí thứ 11 trên BXH Premier League.

Bảo Tuấn

The Sun