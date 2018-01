M.U trao áo số 7 huyền thoại và mức lương kỷ lục cho Sanchez

U23 Việt Nam hưng phấn trước trận quyết định với Syria Thầy trò HLV Park Hang Seo thể hiện sự hứng khởi đặc biệt trước trận đấu quyết định với Syria ngày 17/1 tới.

M.U gây sốc, chi nửa tỷ euro tranh Neymar với Real Nguồn tin từ Pháp cho hay Man Utd sẵn sàng chi ra 500 triệu euro để tranh chữ ký của Neymar với Real Madrid.

Hạ knock-out nam võ sĩ, bà mẹ hai con giành phần thưởng 1 triệu USD Chỉ trong vòng 2 phút, bà mẹ hai con Tess Barrall đã hạ knock-out đối thủ Trent bằng đòn gối chính xác và nhận giải thưởng 1 triệu USD tại một giải đấu MMA nghiệp dư tổ chức ở thành phố St. Petersburg, Nga.

Xuất phát chậm hơn Man City trong cuộc đua giành chữ ký của Alexis Sanchez nhưng Man Utd đang có cơ hội lớn trở thành người chiến thắng. Trong ít ngày qua, truyền thông Anh liên tục đưa tin "Quỷ đỏ" đã vượt qua người hàng xóm thù hận Man City, tiến sát đến ngôi sao người Chile.Sở dĩ Man Utd có thể tạo ra cú “áp phe” ngoạn mục đến vậy bởi lẽ họ rất chịu chi và sẵn sàng chiều lòng mọi yêu cầu của Sanchez cũng như Arsenal.Theo tin mới nhất, "Quỷ đỏ" đã đưa ra 2 phương án cho Arsenal lựa chọn, hoặc 35 triệu bảng tiền mặt, hoặc Mkhitaryan cộng thêm 25 triệu bảng để đổi lấy Sanchez. Đây được coi là đề nghị không thể từ chối với Pháo thủ ở thời điểm này.Về phía Sanchez, Man Utd hứa hẹn trao áo số 7 huyền thoại của CLB cùng mức lương kỷ lục lên đến 350 nghìn bảng/tuần. Số 7 vốn là số áo yêu thích của Sanchez trong suốt sự nghiệp. Ở Old Trafford, số áo này gắn liền với các huyền thoại của CLB như George Best, Eric Cantona, David Beckham hay Cris Ronaldo.Hiện tại, số 7 của Man Utd đang bị bỏ trống sau khi Memphis Depay chuyển đến Lyon. Tất nhiên, Sanchez sẽ phải chịu áp lực rất lớn khi hưởng các “đặc ân” này. Đặc biệt, số 7 của "Quỷ đỏ" không còn vận may như trước. Sau khi Ronaldo ra đi vào năm 2009 đến nay, các cầu thủ mang áo đấu này tại Old Trafford đều thất bại thảm hại.

A Phi