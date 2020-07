M.U và Leicester có thể đá play-off để tranh top 4

Quảng cáo

Càng về cuối mùa giải, cuộc đua top 4 ở Ngoại hạng Anh càng diễn ra căng thẳng và kịch tính. 2 vị trí còn lại trong top 4 hiện vẫn là cuộc cạnh tranh giữa Chelsea (63 điểm), Leicester (62 điểm), Man Utd (62 điểm) và Wolves (59 điểm). Trong đó, Man Utd và Wolves đá ít hơn 1 trận.



Do kém 3 điểm so với top 4 và chỉ còn 1 trận đấu nên Wolves còn rất ít cơ hội. Vì vậy, cuộc chiến top 4 Ngoại hạng Anh về cơ bản chỉ còn là chuyện của Chelsea, Leicester và Man Utd. Kịch bản "điên rồ" nhất là Man Utd và Leicester sẽ phải đá trận play-off để tranh vị trí thứ 4.



Kịch bản này sẽ xảy ra nếu Man Utd và Leicester kết thúc mùa giải với các chỉ số cân bằng cả về số điểm, hiệu số, số bàn thắng và thành tích đối đầu. Khá thú vị là hiện tại, 2 đội cùng có 62 điểm và hiệu số (+28). Điểm khác biệt giúp Leicester xếp trên là họ ghi được nhiều bàn thắng hơn (67 bàn, hơn 3 bàn so với Man Utd).



Nếu Man Utd đánh bại West Ham ở trận đấu thuộc vòng 37 đêm mai với tỉ số 5-3, đồng thời Leicester vượt qua Man Utd với tỉ số 1-0 ở vòng hạ màn, 2 đội bóng này sẽ kết thúc mùa giải với cùng 65 điểm, ghi được 68 bàn thắng và để lọt lưới 39 bàn. Họ thậm chí còn cân bằng thành tích đối đầu (vì Man Utd thắng Leicester 1-0 ở lượt đi).



Theo quy định, nếu kịch bản "điên rồ" này xảy ra, Man Utd và Leicester sẽ phải đá trận play-off để xác định đội xếp trên. Tất nhiên, kịch bản này được xét tới khi Chelsea về đích với vị trí thứ 3.



Đây là kịch bản khó xảy ra nhưng vẫn nằm trong khả năng. Còn trên thực tế, Man Utd đang nắm trong tay ưu thế lớn sau khi Leicester để thua Tottenham 0-3. Nếu đánh bại West Ham ở trận đấu muộn vòng 37 đêm mai, thầy trò Ole Gunnar Solskjaer sẽ đặt chân vào top 4 với 3 điểm nhiều hơn Leicester.



Khi đó, Man Utd chỉ cần hòa Leicester ở vòng hạ màn là chắc chắn có vé dự Champions League mùa tới. Thậm chí, ngay cả khi thất bại ở King Power, thầy trò Solskjaer vẫn có hy vọng nếu họ tạo ra hiệu số bàn thắng tốt ở trận gặp West Ham đêm mai.



Trong trường hợp Chelsea để thua cả 2 vòng hạ màn (gặp Liverpool và Wolves), Man Utd và Leicester có thể bắt tay nhau đi tiếp bằng kết quả hòa ở trận hạ màn. Trong 3 đội bóng này, Chelsea thất thế vì có hiệu số bàn thắng/bại thấp nhất (+15).

Nguyên Khang