M.U vs Chelsea (0h00, 20/7): Lần thứ 4 cay đắng của Lampard?

Không có đối thủ nào khiến Chelsea nuốt cay, ngậm đắng nhiều như M.U mùa này. Ngay ở vòng khai mạc Ngoại hạng Anh, Chelsea đã phải phơi áo 0-4 trên sân Old Trafford của đối thủ. Đến trận lượt về vào tháng 2 năm nay, The Blues tiếp tục thua 0-2 trên sân nhà Stamford Bridge trong thế trận gây tranh cãi. Đội trưởng M.U, Harry Maguire đã thoát thẻ đỏ khi đạp vào phần “nhạy cảm” của Michy Batshuayi trước khi ghi bàn, trong khi các bàn thắng của Kurt Zouma và Olivier Giroud đều bị VAR từ chối.Trước đó, Chelsea cũng sớm bị M.U loại ngay từ vòng 3 Carabao Cup. Trận đấu tại Wembley đêm nay là lần thứ 4 họ gặp Quỷ đỏ ở mùa này, và rõ ràng thầy trò Frank Lampard đang nóng lòng “trả thù” hơn bao giờ hết. Ngoài món nợ thua 3 trận, Chelsea còn muốn giành vé vào chung kết FA Cup, qua đó hướng đến danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp cầm quân của HLV Frank Lampard.Tuy vậy, sẽ không dễ cho Chelsea phục thù, bởi lẽ M.U đang có phong độ rất cao với 18 trận bất bại liên tiếp trên mọi đấu trường (thắng 13, hòa 5). Chelsea có đôi chút lợi thế khi được nghỉ nhiều hơn 2 ngày, thế nhưng lối đá của họ lại thiếu ổn định hơn đối thủ. Đặc biệt, The Blues chắc chắn mất N’Golo Kante.Không có Kante, hàng thủ Chelsea sẽ gặp vấn đề lớn trước bộ đôi tiền vệ đẳng cấp của M.U là Bruno Fernandes và Paul Pogba vì không có ai che chắn ở giữa sân. Việc sử dụng Jorginho khiến Chelsea phải cắt cử thêm người “bảo vệ” tiền vệ này thay vì ngăn chặn đối phương. Trận thua tan nát Sheffield Utd và suýt hòa Crystal Palace vừa qua cho thấy rõ vấn đề này của The Blues.Xét về các yếu tố khác, Chelsea cũng đang bị đánh giá thấp hơn M.U. Trong khi lối chơi của Lampard phụ thuộc rất nhiều vào cặp cánh Willian và Pulisic, thì Ole Solskjaer đang có trong tay nhiều ngôi sao có thể tỏa sáng hơn. Trong thời gian qua, Rashford, Martial và Greenwood đã thay nhau ghi bàn, chia sẻ gánh nặng với Fernandes.Cuối cùng, vấn đề trọng tài có thể tạo ra bước ngoặt lớn ở trận này. Trước trận, Lampard đã cố gắng gây áp lực cho các trọng tài khi tố cáo VAR thiên vị M.U, nhưng việc làm này có thể “phản tác dụng”. Kết hợp tất cả các yếu tố, cơ hội cho Chelsea giành được chiến thắng đầu tiên sau 3 trận toàn thua M.U là không lớn.

A Phi