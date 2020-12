M.U vs Leeds: 'Đại pháo' Edinson Cavani trở lại

Quảng cáo

Nói là khó khăn là bởi M.U mùa này rất sợ sân nhà. Ở Ngoại hạng Anh kể từ đầu mùa đến giờ, Quỷ đỏ mới thắng nổi 1 trận ở "tổ ấm", và đó là chiến thắng trước một West Brom đang trong nhóm rớt hạng. Còn lại tại Old Trafford, họ nhận tới 3 thất bại, tổng cộng hứng chịu 10 bàn thua chỉ trong 3 trận thua này. Đó là những con số tệ hại, mang lại nỗi lo cho đội chủ sân Old Trafford, nhất là khi hôm nay đối thủ của họ là một Leeds vốn đá rất hay trước các ông lớn.

Leeds cầm hòa Man City, khiến Liverpool toát mồ hôi mới có thể thắng 4-3. Leeds cũng chia điểm với Arsenal và thắng luôn cả 2 đội bóng rất thăng hoa hồi đầu mùa là Aston Villa và Everton. Mới nhất, đội quân của Marcelo Bielsa đã vùi dập Newcastle 5-2.

Dù đứng dưới M.U đến 6 bậc nhưng Leeds cũng kịp bằng đối thủ về số bàn thắng (22). Với tâm lý tự tin, chắc chắn họ sẽ mang đến cho Quỷ đỏ nhiều phiền toán. Đến cả một Sheffield United đứng đội sổ, có đúng 1 điểm từ đầu mùa còn khiến M.U choáng váng thì Leeds hoàn toàn có thể làm được nhiều hơn.

Rất may là trong sự lo lắng, M.U nhận được tin vui khi Edinson Cavani đã bình phục và sẵn sàng sung trận hôm nay. Do dính chấn thương nên Cavani không thể góp mặt trong các trận đấu với RB Leipzig, Manchester City và Sheffield United. Đó là một trong những lý do khiến M.U thi đấu kém cỏi và bị loại khỏi Champions League.

Hôm nay, Cavani được kỳ vọng sẽ đem lại khác biệt trên hàng công. Đúng là Cavani đang bị FA “sờ gáy” nhưng khi chưa kháng án xong, anh vẫn có thể ra sân. Án phạt sẽ được thực hiện ở một thời điểm khác và chí ít thì lúc này, Cavani có thể giúp đỡ đội nhà trong trận gặp Leeds.

Đặng Lai