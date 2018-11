Myanmar mất trụ cột hàng thủ ở trận gặp tuyển Việt Nam

Vào ngày mai, Myanmar sẽ có cuộc tiếp đón đội tuyển Việt Nam trên sân vận động Thuwunna ở thành phố Yangon. Trước cuộc đọ sức sắp tới, đôi bên cùng có được 6 điểm sau 2 trận và hiệu số bàn thắng, bại +5. Thế nhưng, Myanmar giữ ngôi đầu bảng A nhờ ghi được nhiều bàn thắng hơn (7 so với 5).Giới chuyên môn cho rằng, đây có thể là trận đấu mang tính quyết định đến vị trí nhất bảng A của AFF Cup 2018. Nếu giành chiến thắng, tuyển Việt Nam sẽ chắc chắn có được tấm vé vào bán kết. Trong trường hợp giành được 3 điểm, Myanmar chỉ cần giành kết quả hòa ở trận đấu cuối với Malaysia để thẳng tiến vào vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất.

Thein Than Win (số 3).

Chắc chắn, cuộc đọ sức sắp tới sẽ rất khó khăn với tuyển Việt Nam, bởi Myanmar là đối thủ cực kỳ khó chơi. Đồng thời, họ cũng quyết tâm giành chiến thắng để tạo đà tâm lý thuận lợi trước lượt trận cuối cùng.Ở cuộc tiếp đón tuyển Việt Nam, Myanmar sẽ không có được sự phục vụ của hậu vệ cánh trái Thein Than Win. Nguyên nhân do cầu thủ 26 tuổi phải nhận thẻ vàng trong 2 trận đấu với Campuchia và Lào.Mấy năm gần đây, Thein Than Win luôn được xem là trụ cột nơi hàng phòng ngự Myanmar. Chắc chắn, sự vắng mặt của cầu thủ thuộc biên chế CLB Yadanarbon sẽ khiến HLV Antoine Hey không khỏi đau đầu trong việc lựa chọn cái tên khác để thay thế.