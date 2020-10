Nghịch lý chuyển nhượng mùa COVID-19

Quảng cáo

Đại dịch COVID-19 có tác động tiêu cực tới các hoạt động bóng đá trên toàn thế giới trong năm nay. Ngoại hạng Anh cũng không nằm ngoài vòng xoáy này. Theo tính toán, doanh thu của 20 đội bóng ở mùa giải 2019/2020 giảm hơn 500 triệu bảng so với năm ngoái. Viễn cảnh về một thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2020 đìu hiu và ảm đạm hiện hữu trong suy nghĩ của nhiều người hâm mộ và giới chuyên môn.



Nhưng trên thực tế, Ngoại hạng Anh vẫn chứng kiến một phiên chợ Hè bạo chi. Thống kê cho thấy, 20 đội bóng Anh đã bỏ ra 1,26 tỷ bảng để mua sắm cầu thủ, bất chấp doanh thu tụt giảm và phải thắt lưng buộc bụng. Con số này nhiều hơn 3 giải đấu lớn khác là La Liga, Ligue I, Bundesliga cộng lại (1,05 tỷ bảng). Serie A chi mạnh tay thứ nhì châu Âu với 677 triệu bảng, nhưng vẫn chỉ xấp xỉ một nửa của Ngoại hạng Anh.

“Thị trường chuyển nhượng hè này thể hiện rõ bộ mặt đạo đức giả của các CLB. Mới vài tháng trước, bóng đá châu Âu bị đình trệ vì dịch bệnh, các ông lớn liên tục ca thán thâm hụt tài chính nặng nề. Rất nhiều đội bóng đã ép cầu thủ giảm lương, cắt thưởng và sa thải nhân viên. Tại sao bây giờ họ lại tiêu xài như không có gì thay đổi?”, tờ New York Times đặt câu hỏi.

Trong số các đội bóng Ngoại hạng Anh, Chelsea là đội mua sắm mạnh tay nhất khi bỏ ra 231 triệu Bảng để mang về 7 tân binh gồm Kai Havertz, Timo Werner, Hakim Ziyech, Ben Chilwell, Edouard Mendy, Thiago Silva (tự do) và Malang Sarr (tự do). Con số này cao gấp gần 6 lần so với 40 triệu Bảng mà đội chủ sân Stamford Bridge chi ở hè năm ngoái.

Đứng ở vị trí thứ 2 là Man City với 141,9 triệu Bảng. Đội chủ sân Etihad mang về các bản hợp đồng Ruben Dias, Nathan Ake, Ferran Torres và 7 tài năng trẻ. So với mùa hè 2019, Man City chi nhiều hơn gần 10 triệu Bảng.

Tottenham xếp hạng 3 với 85,9 triệu Bảng, để mang về 6 tân binh gồm Pierre-Emile Hojbjerg, Matt Doherty, Sergio Reguilon, Carlos Vinicius, Joe Hart (tự do), Gareth Bale (mượn). Dù bị chỉ trích dữ dội ở kỳ chuyển nhượng hè này, nhưng M.U cũng xếp thứ 4 về mức độ bạo chi, với 84,6 triệu Bảng đã bỏ ra để chạy đua lực lượng. Trong khi đó, tân binh Leeds xếp thứ 5 với đội hình được nâng cấp 82.4 triệu Bảng. ĐKVĐ Liverpool chi 72,5 triệu Bảng, sau khi đầu tư vỏn vẹn 4,4 triệu Bảng năm ngoái.

Huyền Mai