Ngôi sao De Gea cam kết tương lai với M.U

Việt Nam đã có bản quyền truyền hình AFF Cup 2020 Sáng 27/4, Công ty cổ phần Giải pháp truyền hình Thế hệ mới (Next Media) thông báo đạt được thoả thuận với đối tác Lagardere Sports Asia (LSA) để sở hữu độc quyền bản quyền truyền thông (media rights) giải AFF Suzuki 2020 tại 4 quốc gia: Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar.

Filip Nguyễn khát khao cống hiến cho tuyển Việt Nam Thủ thành Việt kiều Filip Nguyễn đang chờ đợi phép màu để có thể khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam.

V-League đề xuất đổi thể thức thi đấu Thay đổi thể thức thi đấu có thể giúp V-League tăng sức hấp dẫn, hạn chế được tình trạng móc ngoặc, nhường điểm giữa các đội bóng. Quan trọng hơn sau 10 năm gần như giậm chân tại chỗ, V-League đứng trước yêu cầu một cuộc cách mạng để phát triển.

Sự kiện quyền anh 'độc nhất vô nhị' giữa mùa dịch COVID-19 Một sự kiện quyền anh gây tranh cãi đã được tổ chức tại Nicaragua vào hôm qua (25/4), bất chấp sự đe dọa của đại dịch COVID-19.

De Gea gia nhập M.U vào mùa hè năm 2011 với giá 19 triệu bảng từ Atletico Madrid. Ở thời điểm đó, De Gea còn trẻ và chịu sức ép rất lớn trong việc thay thế huyền thoại Edwin van der Sar. Thủ môn người Tây Ban Nha đã mất 2 năm chật vật để khẳng định vị trí tại Old Trafford.Sau khi chứng minh được tài năng bản thân, De Gea trưởng thành vượt bậc và trở thành một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Chính điều này giúp anh được Real Madrid săn đón trong nhiều năm. Tuy nhiên, trước thái độ cứng rắn của M.U, De Gea đã 2 lần gia hạn hợp đồng và khẳng định tương lai lâu dài tại Old Trafford.Trong phát biểu mới nhất, De Gea cho biết anh muốn ở lại M.U thêm nhiều năm nữa. Thủ môn này sẽ có tròn 10 năm gắn bó với Old Trafford vào năm tới và anh rất háo hức với sự kiện này.Khi được hỏi về cảm xúc sắp có 10 năm khoác áo M.U, De Gea nói đùa: “Tôi cảm thấy mình đã già đi. Chỉ cần là một phần của CLB vĩ đại này đã là điều rất tuyệt vời. Được ở đây 10 năm quả thật giống như một giấc mơ. Thật tuyệt khi được thi đấu cho CLB này và tôi hy vọng mình sẽ ở đây thêm nhiều năm nữa”.Bên cạnh đó, De Gea tự tin M.U đang đi đúng hướng, đặc biệt sau khi có thêm Bruno Fernandes. Thủ môn 29 tuổi này nói thêm: “Tôi nghĩ toàn đội đã cải thiện rất nhiều. Chúng tôi đang đạt điểm rơi phong độ trước khi mùa giải bị tạm hoãn”.“Chúng tôi thủng lưới rất ít và có thêm chất lượng từ Bruno. Cậu ấy là một cầu thủ thông minh, một tiền vệ hàng đầu. Toàn đội đã cải thiện trông thấy với Bruno và thật tiếc khi mùa giải dừng lại khi chúng tôi đang có phong độ tốt”.

