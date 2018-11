Nhọc nhằn 'xếp hàng' mua vé online

CĐV vây kín trụ sở VFF

Vào 10h hôm qua, 28/11, VFF mở bán vé trực tuyến trận đấu bán kết lượt về AFF Cup 2018 giữa ĐT Việt Nam và Philippines trên SVĐ Mỹ Đình ngày 6/12 tới, theo như thông báo trước đó. Cụ thể, VFF bán khoảng 20.000 vé online qua 4 trang web: vebongdaonline.vn; vebongonline.com.vn; ticketonline.vff.org.vn; vebongda.vff.org.vn; với 4 mệnh giá 200.000 VND, 300.000 VND, 400.000 VND và 500.000 VND.

Tuy nhiên, nhiều rắc rối đã xảy ra ngay thời điểm “mở cửa” khi nhiều độc giả phản ánh họ phải chờ rất lâu mới truy cập được vào các địa chỉ trên, thậm chí một số bị out khỏi trang web khi đang đặt lệnh cũng như không thể vào được các link bán vé trực tuyến của VFF.

Anh H.N (Thanh Hoá) cho biết: “Tôi canh chừng mãi tới 10h để vào mua vé, nhưng chỉ vài giây sau vào chọn vé loại A (500.000 VND) đã báo hết. Muốn làm đại gia tí cũng khó”. Chị N.A (Hà Nội) chia sẻ: “Tôi chọn vé loại A và B thì đã báo hết, chuyển sang vé loại C và D thì mãi không thanh toán được. Đến lúc thanh toán được, tài khoản báo bị trừ tiền mà mãi không thấy trang web báo giao dịch đã thành công hay chưa, cũng lo lo”. Trường hợp anh H.N và chị N.A được cho là may mắn vì nhiều CĐV khác thậm chí còn không vào nổi khi trang web báo lỗi liên tục.

Trong khi nhiều CĐV than phiền vì không mua được vé online thì cùng thời điểm, hàng trăm CĐV đã đến “bao vây” trụ sở VFF, đòi cơ quan này phải bán vé, trong đó có nhiều người trưng ra thẻ thương binh. Nhiều CĐV còn “xông” lên tận tầng 3 của VFF, khiến các quan chức phải đi “lánh nạn”, đồng thời buộc phải liên hệ với Công an Hà Nội đến để đảm bảo an ninh. Sau khi lực lượng an ninh khoá các cổng ra vào, nhiều người tiếp tục đẩy cổng, trèo tường để vào bằng được phía bên trong.



Vé online sao khó?

“Không có chuyện website bị sập. Mỗi lần giao dịch chỉ tối đa 500 người. Hết 500 người này mới đến 500 người khác. Vì thế, nhiều người sẽ nhận được thông báo Hệ thống đang bận xử lý đơn hàng và quý khách vui lòng truy cập trở lại sau ít phút”, một quan chức VFF xác nhận. Trong thông báo phát đi vào chiều cùng ngày, VFF cho biết trong buổi sáng, hệ thống luôn có từ 40.000-50.000 người truy cập cùng lúc, có thời điểm lượt truy cập lên đến hơn 100.000 người.

Cũng theo VFF, trong buổi sáng đã có gần 5.000 vé được đặt mua thành công. Tính đến 20h cùng ngày, trang web của VFF thông báo đã có khoảng 85% số lượng vé bán online đã được đặt mua thành công. “BTC khẳng định vé bán online vẫn còn và sẽ bán cho đến khi hết vé. Trong quá trình khách hàng đặt mua, do lượng truy cập cùng lúc rất lớn nên chỉ có một số lượng nhất định có thể cùng lúc tiến hành các bước thanh toán. Những khách hàng vượt quá ngưỡng của cổng tiếp nhận thanh toán sẽ tiếp tục chờ và cập nhật để có thể vào giao dịch”, VFF thông báo.

Với số liệu về lượt truy cập trang bán vé do VFF cung cấp, có thể thấy nếu “mở toang” cổng, 20.000 vé sẽ bay sạch chỉ trong “1 nốt nhạc”, và việc VFF “bóp băng thông” chỉ cho 500 giao dịch được tiến hành cùng lúc để phân chia lượng vé là có thể hiểu được. Cũng vì vậy, số tiếng nói phàn nàn về việc khó hay không mua được vé online dù tốn nhiều thời gian “canh” trang hiển nhiên chiếm tuyệt đại đa số trên mạng xã hội.

Ngoài 20.000 vé được bán trực tuyến, VFF cho biết 20.000 vé còn lại sẽ được phân bổ cho các nguồn sau: 4.000 vé mời, 3.200 vé dành cho CĐV đội khách, vé bán cho hội CĐV bóng đá Việt Nam...Ngoài ra, một lượng vé lớn trong số này được bán cho các nhà tài trợ của các ĐTQG và giải đấu.



Trọng Đạt