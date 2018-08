Nội tình M.U: Mourinho lên tiếng về mâu thuẫn với Paul Pogba

Trong thời gian qua, truyền thông Anh liên tục đồn đoán về mối quan hệ rạn nứt giữa Jose Mourinho và tiền vệ đắt giá nhất của Man Utd, Paul Pogba. Theo đó, tiền vệ người Pháp muốn chia tay Old Trafford chuyển đến Barcelona càng sớm càng tốt.Các tin đồn lan rộng khi Pogba tiết lộ anh không thể nói hết sự thật vì điều đó có thể khiến anh bị Man Utd phạt. Tuy nhiên, đích thân Mourinho đã lên tiếng bác bỏ mâu thuẫn với Pogba.Trong buổi họp báo trước trận đấu với Brighton, “Người đặc biệt” cho biết ông chưa bao giờ hài lòng với Pogba hơn thời điểm này. Bên cạnh đó, Mourinho tiết lộ Pogba sẽ tiếp tục đeo băng đội trưởng của Man Utd giống như trận đấu ra quân với Leicester City.HLV người Bồ Đào Nha nói: “Sự thật là chúng tôi đã làm việc cùng nhau hơn 2 năm và chưa bao giờ tôi hạnh phúc với cậu ấy hơn lúc này. Đó là sự thật duy nhất về mối quan hệ của chúng tôi”.“Tôi không thể đòi hỏi nhiều hơn từ Pogba, không thể yêu cầu nhiều hơn từ cậu ấy. Pogba trở lại vào thứ 2, cậu ấy tập luyện đúng 3 hôm. Sau đó, tôi muốn có sự ủng hộ của cậu ấy trong trận đấu mà chúng tôi có rất nhiều khó khăn với Leicester”.“Pogba lập tức đồng ý và ra sân thi đấu tốt hơn cả mong đợi. Cậu ấy cũng chơi đến 83 phút trong khi chúng tôi nghĩ rằng cậu ấy chỉ chơi được khoảng 60 phút. Khi Pogba nói cậu ấy làm điều đó vì đội bóng và người hâm mộ thì đó cũng chính là mong muốn của tôi”.Bên cạnh đó, Mourinho khẳng định ông chưa bao giờ to tiếng hay phạt Pogba vì bất cứ lý do gì. Liên quan đến các phát biểu mập mờ của Pogba, Mourinho cho rằng các phóng viên nên hỏi trực tiếp tiền vệ người Pháp.

A Phi