Norshahrul Idlan Talaha: ‘Hung thần’ của tuyển Việt Nam

Năm nay đã 32 tuổi nhưng Norshahrul Idlan Talaha vẫn là tiền đạo số 1 của Malaysia. Ở giải vô địch bóng đá Đông Nam Á (AFF Cup) 2018, chân sút của Pehang đã ghi được 3/4 bàn thắng mà đội bóng áo vàng có được. Sau khi ghi bàn duy nhất giúp Malaysia vượt qua Campuchia, Talaha lại lập cú đúp trong ít phút cuối trận giúp đội bóng này đánh bại Lào với tỉ số 3-1.

Phong độ đỉnh cao của Talaha khiến không ít người hâm mộ Việt Nam lo lắng trước thềm trận đấu giữa đội tuyển và Malaysia ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Lý do vì Talaha vốn rất có duyên với mành lưới của tuyển Việt Nam trong các trận đấu quyết định.



Thất bại đầu tiên và cũng cay đắng nhất của Việt Nam trước Malaysia là ở SEA Games 25 diễn ra ở Lào năm 2009. Khi đó, đội U23 Việt Nam do HLV Calisto dẫn dắt gặp U23 Malaysia ở vòng bảng và chung kết và thua đau cho dù đối thủ không thể tự ghi bàn.



Ở trận chung kết, chính Talaha là người có pha tạt bóng khiến Xuân Hợp lúng túng đá phản lưới nhà. Kết quả, U23 Việt Nam thua 0-1 và vỡ mộng giành huy chương vàng SEA Games.



Đến năm 2014, vẫn là Talaha gieo rắc ác mộng cho tuyển Việt Nam. Lần này, tiền đạo của Malaysia tỏa sáng ngay tại “chảo lửa” Mỹ Đình, trong trận lượt về vòng bán kết AFF Cup. Ở trận lượt đi, tuyển Việt Nam do HLV Miura dẫn dắt đã đánh bại đối thủ 2-1 ngay tại sân khách và tràn đầy cơ hội vào chung kết. Tuy nhiên, các cầu thủ áo đỏ liên tục mắc sai lầm ở sân nhà và phải trả giá đắt.



Ở trận đấu đó, Talaha đã nâng tỉ số lên 2-0 từ rất sớm sau sai lầm ngớ ngở của trung vệ Văn Biển và thủ môn Nguyên Mạnh, khiến tuyển Việt Nam “vỡ trận” ngay trong hiệp 1. Kết quả, tuyển Việt Nam thua 2-4 và dừng bước ở vòng bán kết.



Chính vì thế, người yêu mến tuyển Việt Nam e ngại Talaha cũng không phải chuyện khó hiểu. Nhiệm vụ ngăn chặn tiền đạo này trong trận đấu tối mai sẽ thuộc về Quế Ngọc Hải và Trần Đình Trọng.

