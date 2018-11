Ông chủ Mỹ rao bán Liverpool giá 2 tỷ USD

Theo nguồn tin uy tín New York Post (Mỹ), tỷ phú John W Henry đã âm thầm tìm kiếm các đối tác có khả năng mua lại CLB bóng đá Anh, Liverpool trong thời gian qua. Sau thời gian dài đầu tư vào đội chủ sân Anfield, ông John W Henry không còn mặn mà và muốn thu lãi ngay lập tức.Năm 2010, John W Henry chỉ mất 447 triệu USD để giành quyền sở hữu Liverpool. Hiện tại, tỷ phú 68 tuổi này muốn thu về ít nhất 2 tỷ USD từ việc bán lại CLB.Thông tin này khiến giới mộ điệu rất bất ngờ. Lý do vì Liverpool đang thi đấu thăng hoa dưới thời Jurgen Klopp và cho thấy khả năng trở lại đỉnh cao của bóng đá Anh rất rõ ràng.Bên cạnh đó, ông John W Henry từng từ chối đề nghị rất hấp dẫn từ tỷ phú UAE, Sheik Khaled Bin Zayed Al Nahayan vào mùa hè năm ngoái. Ở thời điểm đó, đại diện của John W Henry là tập đoàn Fenway Sports nhấn mạnh họ sẽ không bán Liverpool với bất cứ giá nào.Hiện tại vẫn chưa rõ lý do tại sao ông John W Henry lại tìm cách bán gấp Liverpool. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của New York Post, tỷ phú này quyết định từ bỏ đội bóng nổi tiếng của nước Anh vì làm ăn thua lỗ trong nhiều lĩnh vực khác và cần tiền trang trải nợ nần.Theo phân tích của các chuyên gia tài chính Anh, John W Henry chỉ phải bán Liverpool khi rơi vào thế đường cùng. Bởi lẽ đội bóng này đang phát triển rất mạnh trong những năm qua và có thể gia tăng giá trị lên 3 tỷ USD trong vòng 3-4 năm tới.

A Phi