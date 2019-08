'Ong sát thủ' Bi Nguyễn tỉ thí cựu vô địch tán thủ Ấn Độ

Quảng cáo

Bi Nguyễn là một trong những võ sĩ hiếm hoi của ONE có thể thi đấu ở cả hai mặt trận là ONE Super Series và ONE Championship. Dù chỉ mới tham gia vào 2 sự kiện của ONE Championship là ONE: ROOTS OF HONOR và ONE: MASTERS OF DESTINY, nhưng với lối đánh thiên về tấn công, bóng hồng gốc Việt mang biệt danh "Ong sát thủ" này đã nhanh chóng "quyến rũ" nhiều khán giả.

Đối thủ của Bi Nguyễn, Puja Tomar lại là một cựu vô địch Tán Thủ của Ấn Độ. 4 năm liền vô địch quốc gia và là đại diện cho Tán Thủ Ấn Độ tại các đấu trường thế giới, có thể nói Puja Tomar cũng là một striker nặng ký của ONE Super Series. Trận đấu giữa Bi Nguyễn và Puja Tomar tại ONE: IMMORTAL TRIUMPH tổ chức ở Việt Nam vào ngày 6/9 tới, hứa hẹn sẽ là màn tỉ thí hấp dẫn của 2 tay đấm nữ.

Góp mặt trong danh sách những cái tên gốc Việt khác ở sự kiện ONE: IMMORTAL TRIUMPH là Michael Phạm và Chris Lê Nguyễn.



Chris Lê Nguyễn sẽ đối đầu Yukinori Ogasawara trong trận đấu Muay Thai. Tập võ từ năm 13 tuổi, Chris Lê Nguyễn xem Muay Thai như một cứu cánh cho tuổi thơ bị bắt nạt. Cũng từ đó, đam mê thi đấu lớn dần trong Chris Lê Nguyễn theo năm tháng. Cho đến nay, mọi cố gắng đã được đền đáp khi Chris được ghi tên vào danh sách những võ sĩ hàng đầu thế giới của ONE Championship.

Kỹ năng của Chris Lê Nguyễn sẽ được đem lên bàn cân thử lửa trước nhà vô địch WBC Muay Thai Nhật Bản Yukinori Ogasawara. Là chủ sở hữu của một trong những pha knock-out đẹp nhất năm 2018, Ogasawara nhanh chóng trở thành tên tuổi đáng chú ý tại ONE Super Series dù chỉ mới gia nhập ngôi nhà ONE không lâu.

Đụng độ với Chris Lê Nguyễn tại ONE: IMMORTAL TRIUMPH, Yukinori Ogasawara hứa hẹn sẽ cùng đối thủ cống hiến những pha đôi công đổi đòn mãn nhãn mang đậm tinh thần võ sĩ đạo.

Bên cạnh đó, không thể không kể đến cặp đấu giữa các nhà cựu vô địch Muay Thai Kulabdam “Left Meteorite” Sor. Jor. Piek Uthai và Bobo “The Panther” Sacko.

Kulabdam đã gây dựng nên tên tuổi tại Thái Lan khi anh giữ mạch chiến thắng knock-out liên tiếp kể từ năm 2016. Anh được nhận giải thưởng võ sĩ của năm tại Thái Lan vào năm 2017. Trong tất cả những điều ấy, 2 lần vô địch Lumpinee mới chính là thành tích lớn nhất đánh dấu danh tiếng Kulabdam trên võ đài thế giới.

Ở bên kia góc đài, võ sĩ người Pháp Bobo Sacko cũng không hề kém cạnh khi giành chức vô địch hạng bán trung Muay Thai thế giới ở cả hai giải đấu Muay lớn hàng đầu WMF và WPMF. Trận đại chiến của nhà vô địch Thái Lan với nhà vô địch Pháp sẽ góp thêm lửa vào đêm hoành tráng của ONE: IMMORTAL TRIUMPH với quá nhiều những cặp đấu hấp dẫn.

Trọng Đạt