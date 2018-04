Pep Guardiola bị đuổi, Man City tủi hổ rời Champions League

Sau thất bại 0-3 ở trận lượt đi vòng tứ kết Champions League, Man City phải thắng Liverpool 4 bàn cách biệt ở trận lượt về để giành vé đi tiếp. Chính vì thế tại Etihad rạng sáng nay, HLV Pep Guardiola tung ra đội hình thiên về tấn công với Leroy Sane, Sterling, B.Silva, G.Jesus ra sân cùng lúc. Ở hàng tiền vệ, Fernandinho sát cánh cùng De Bruyne và David Sivla.



Bên kia chiến tuyến, Liverpool cũng sử dụng đội hình mạnh nhất sau khi cho một số trụ cột nghỉ ngơi ở trận đấu với Everton. Cả Salah, Firmino và Robertson đều trở lại. The Kop chỉ có 2 sự thay đổi bất khả kháng so với lượt đi: Lovren đá thay Matip bị chấn thương và Wijnaldum thay đội trưởng Henderson bị treo giò.



Cho dù đang dẫn trước 3-0 nhưng Liverpool vẫn đẩy khá cao đội hình khi nhập cuộc. Tuy vậy, cách tiếp cận này khiến họ trả giá sớm. Ngay ở phút thứ 2, Van Dijk dâng cao phá bóng lỗi tạo điều kiện cho Man City phản công. Chỉ sau 2 đường chuyền, G.Jesus đã sút tung lưới thủ môn Liverpool mở tỷ số trận đấu.



Có bàn thắng sớm, tinh thần của Man City được đẩy lên cực cao. Họ tràn sang phần sân đối phương tấn công. Sự hưng phấn của đội chủ sân Etihad khiến Liverpool thực sự lúng túng. Tuy vậy, vận may lại thuộc về đội khách.



Trong hiệp 1, hết cột dọc đến trọng tài giúp Liverpool thoát thua bàn thứ 2. Đầu tiên, cột dọc từ chối cú sút tuyệt đẹp của B.Silva. Đến phút 41, trọng tài biên từ chối bàn thắng của Leroy Sane cho dù cầu thủ này không việt vị. Pha quay chậm cho thấy bóng đã đập chân cầu thủ Liverpool, James Milner trước khi đến chân Sane.



May mắn thoát thua trong hiệp 1, Liverpool còn có lợi thế lớn ở hiệp 2 khi HLV Pep Guardiola của Man City bị truất quyền chỉ đạo.

Vắng thầy, các cầu thủ Man City càng chơi càng rối. Thời gian trôi đi cũng khiến họ vội vàng hơn và mắc sai lầm chết người.



Phút 56, hàng thủ Man City bẫy việt vị hỏng tạo điều kiện cho Salah thoát xuống ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Liverpool.

Lúc này, Liverpool dẫn trước với tổng tỉ số 4-1 và có lợi thế bàn thắng trên sân khách, Man City buộc phải ghi thêm 4 bàn để đi tiếp. Đó là nhiệm vụ bất khả thi với Man xanh và các cầu thủ của họ nhanh chóng rơi vào bế tắc.

Đến phút 77, hậu vệ chủ nhà tiếp tục phạm sai lầm. Từ tình huống khá bình thường, Otamendi chuyền bóng thẳng vào chân Firmino. Ngôi sao người Brazil lập tức chớp thời cơ để nâng tỷ số lên 2-1 cho Liverpool. Mọi chuyện kết thúc với Man City!



Những phút cuối, Man City cố gắng tìm kiếm thêm bàn thắng danh dự nhưng bất thành. Thua ngược 1-2, họ chính thức bị Liverpool loại khỏi Champions League với tổng tỉ số 1-5.

A Phi