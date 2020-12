Pep Guardiola khen hết lời M.U sau trận hòa nhạt

Quảng cáo

M.U bước vào derby Manchester với tâm lý nặng nề do vừa bị loại khỏi Champions League từ vòng đấu bảng. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để Man City giành chiến thắng. Nhưng ở trận đấu đêm qua tại Old Trafford, đội bóng của Pep Guardiola đã bất lực trước lối chơi chặt chẽ của M.U và chỉ giành được vỏn vẹn 1 điểm (hòa 0-0).



Với nhiều người, đây là kết quả thất vọng với Man City bởi họ được đánh giá cao hơn đối thủ cùng thành phố ở thời điểm này. Nhưng với Pep Guardiola, ông lại rất hài lòng với 1 điểm tại Old Trafford. Sau trận đấu, nhà cầm quân người Tây Ban Nha đã hết lời khen ngợi M.U và cho rằng Man City đã chơi tốt khi không để đối thủ chơi thứ bóng đá phản công sở trường.



"Trong hiệp 1, chúng tôi tạo ra 3-4 cơ hội. Thú thực, tôi không kì vọng nhiều cơ hội sẽ được tạo ra khi gặp đối thủ như Man Utd. Tôi nghĩ 1 điểm là kết quả không tệ.



Man Utd có thể trừng phạt bạn nếu bạn tạo ra khoảng trống cho họ, giống như trận gặp West Ham và Southampton. Họ rất nguy hiểm và chúng tôi đã kiểm soát khá tốt ở trận đấu này. Khi gặp khó khăn trong tấn công, chúng tôi cần phải giữ được sự chắc chắn trong phòng ngự. Tôi tự hào về những gì các cầu thủ đã thể hiện. Tôi xin nhấn mạnh là Man Utd rất nhanh, khỏe và nguy hiểm ở các tình huống cố định hơn bất cứ đội bóng nào", HLV Guardiola chia sẻ sau trận hòa Man Utd.



Về phần Solskjaer, nhà cầm quân này cũng hài lòng với tinh thần chiến đấu cao của các cầu thủ ở màn tiếp đón Man City.



"Chúng tôi đã trải qua cú sốc lớn hồi giữa tuần nhưng các cầu thủ đã hồi phục tinh thần. Hãy nhìn cách mà họ làm việc, chuẩn bị và thể hiện ở trận đấu này. Tôi rất hài lòng về điều đó. Tất nhiên, có những thời điểm mà chúng tôi buộc phải chơi phòng ngự, đặc biệt ở hiệp 2. Nhưng chúng tôi đã phòng ngự khá tốt. Điều quan trọng là thái độ và sự hồi phục về tinh thần.



Tôi rất hài lòng khi đội bóng giữ sạch lưới. Ở những trận đấu như thế này, bạn phải vượt qua nhiều khoảng cách để ghi bàn và giành chiến thắng. Bằng không, bạn sẽ thua trận. Tôi nghĩ 1 điểm là kết quả công bằng cho chúng tôi", Solskjaer chia sẻ sau trận.



Với kết quả hòa, Man Utd và Man City đã tự làm khó mình trong cuộc đua vào top 4. Hiện tại, thầy trò Solskjaer đang đứng thứ 8 với 20 điểm. Đứng ngay phía sau là Man City với 1 điểm ít hơn.

Nguyên Khang