- Video: Chiêm ngưỡng pha ‘thần quyền’ khiến võ sĩ Mỹ ngã ngửa. Nguồn: MMA Core.

Vào ngày 16/2 vừa qua, Raulian Paiva đã có cuộc chạm trán với Mark De La Rosa tại sự kiện UFC on ESPN + 25 diễn ra ở Rio Rancho, New Mexico. Trước trận đấu này, võ sĩ Brazil là người được đánh giá cao hơn đối thủ do hơn về thành tích thi đấu cũng như thể hình.Cũng chính điều này giúp Raulian Paiva có màn nhập cuộc khá tốt khi tung ra được nhiều đòn đánh hơn về phía đối thủ. Thế nhưng, phải mãi tới những giây cuối cùng của hiệp thi đấu thứ hai, võ sĩ 24 tuổi mới có thể giành chiến thắng.Cụ thể, tận dụng sơ hở trong lúc ra đòn của Mark De La Rosa, Raulian Paiva liền tung cú đấm vòng cung trúng thẳng vào đầu và khiến đối thủ ngã ngửa ra sàn đấu. Sau đó, anh liền lao lên tung thêm 2 cú đấm bồi để giành chiến thắng knock-out.