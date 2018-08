Pogba đổi kiểu tóc mới nhằm ‘đổi vận’ ở M.U?

Tại World Cup 2018, Paul Pogba đã tỏa sáng rực rỡ để góp công lớn giúp Pháp giành chức vô địch. Sau giải đấu này, ngôi sao 25 tuổi cũng khẳng định rằng: “Tôi chỉ muốn tập trung hoàn toàn vào màn trình diễn của mình trên sân cỏ chứ không chú ý đến ngoại hình. Tôi nghĩ, không có lý do gì để mọi người chỉ trích mình về những vấn đề liên quan tới chuyên môn”.



Được biết, nguyên nhân khiến Pogba chia sẻ điều này là để khẳng định với các fan rằng, mình sẽ không thay đổi kiểu tóc hay chăm chút ngoại hình và tập trung toàn bộ tinh thần cũng như sức lực cho mùa giải sắp tới.



Thế nhưng, không lâu sau lời phát biểu này, Pogba lại bất ngờ cho đăng tải lên trang Instagram một đoạn video để khoe cảnh đang thay kiểu tóc mới. Thậm chí, anh còn cùng thợ làm tóc từ tiệm “A Star Barbers” chơi bóng rồi mới “thửa” mái tóc mới với 2 ngôi sao khá nổi bật.



Chứng kiến điều này, nhiều CĐV đã cho rằng, Pogba cắt tóc mới là để “đổi vận” nhằm tìm kiếm vận may ở M.U. Bởi vì trước đó, có nhiều tin đồn cho rằng anh có xích mích với HLV Jose Mourinho và đang rất muốn rời khỏi Old Traffrd.



Thậm chí, người đại diện của Pogba là “siêu cò” Mino Raiola cũng từng có cuộc nói chuyện với BLĐ M.U để cho thân chủ ra đi nhằm gia nhập Barcelona. Tuy nhiên, “Quỷ đỏ” lại thẳng thừng tuyên bố rằng, sẽ không bán ngôi sao người Pháp với bất cứ giá nào.



Đồng thời, người đại diện của M.U cũng chia sẻ với báo giới là Pogba sẽ trở thành một ngôi sao lớn và là trụ cột không thể thiếu của đội bóng ở mùa giải sắp tới. Vì vậy, anh sẽ tiếp tục gắn bó với đội bóng.

Bảo Tuấn

The Sun