Premier League chi 1,2 tỷ bảng mua cầu thủ: Số 1 là Chelsea

Số liệu mua sắm của 20 CLB tại Premier League 2020/2021.

Theo số liệu mới được công bố thì nền kinh tế Anh lần đầu tiên rơi vào cảnh suy thoái sau 11 năm vì tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19. Premier League dĩ nhiên cũng chịu những ảnh hưởng rất xấu khi doanh thu của 20 đội bóng ở mùa 2019/20 được dự đoán giảm hơn 500 triệu bảng so với mùa bóng trước đó. Trong hoàn cảnh đó, nhiều chuyên gia dự đoán phiên chợ mua sắm cầu thủ Hè 2020 sẽ rơi vào cảnh đìu hiu.

Tuy nhiên, thực tế lại đi ngược lại với những dự đoán. Premier League vẫn là giải VĐQG châu Âu chi tiêu nhiều nhất cho chuyển nhượng trong mùa hè vừa qua, với tổng số tiền lên tới 1,24 tỷ bảng. Mức này giảm khoảng 160 triệu bảng Anh so với mùa hè 2019, nhưng vẫn cao hơn 70 triệu bảng so với mùa hè năm 2016.

Chelsea đứng đầu về chi tiêu trong số 20 CLB Anh dự Premier League 2020/2021. Cụ thể, đội bóng của HLV Frank Lampard đã bỏ ra số tiền 231 triệu bảng để mua về Timo Werner, Hakim Ziyech, Edouard Mendy, Ben Chidwell, và Kai Havertz. Trong số này, Kai Havertz có giá cao nhất, lên tới 70 triệu bảng. 2 kỳ chuyển nhượng gần nhất, Chelsea bị cấm chuyển nhượng, nên cũng dễ hiểu vì sao ở mùa hè năm nay, họ lại chi tiêu mạnh tay đến vậy.

Xếp sau Chelsea về mức độ chi tiêu là Man City. Họ chiêu mộ Nathan Ake (41 triệu bảng), Ferran Torres (37 triệu bảng) và Ruben Dias (64,5 triệu bảng). Tổng cộng là 147 triệu bảng. M.U chỉ đứng thứ thứ 10 về số tiền chi ra để mua cầu thủ, khi bỏ ra 54,4 triệu bảng. Họ đưa về sân Old Trafford các nhân tố mới gồm Donny van de Beek, Alex Telles, Amad Diallo, Facundo Pellistri và Edinson Cavani (chuyển nhượng tự do). Số tiền chi ra trong mùa hè này của M.U kém gần 100 triệu bảng so với mùa hè trước.

Aston Villa, Leeds United, Wolves, Liverpool và Arsenal đều xếp trên M.U về mức độ chi tiêu, khi cùng chi ra trên 80 triệu bảng để mua sắm. Trong khi đó, số tiền mua sắm của Everton và Tottenham lần lượt là 65 triệu bảng và 62 triệu bảng. Chỉ duy nhất Burnley là không chi tiêu đồng nào trong mùa hè năm nay. Họ chủ yếu đi mượn cầu thủ và đôn các tài năng trẻ lên đội 1.

