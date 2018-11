PSG dùng ‘bom tiền’ để ‘dụ dỗ’ De Gea

Vào cuối tháng 9 vừa qua, giới truyền thông Anh đã rộ lên tin đồn De Gea không muốn gia hạn hợp đồng với M.U bất chấp việc đội chủ sân Old Trafford dùng nhiều cách để lôi kéo anh. Ở thời điểm đó, nguyên nhân được cho là do thủ môn người Tây Ban Nha vừa muốn trở về quê hương thi đấu, vừa không hài lòng với thành tích hiện tại của đội bóng.



Ngoài ra, còn do De Gea không hài lòng với mức lương mà anh hiện đang được hưởng tại Old Trafford. Bởi, 200.000 bảng/tuần là con số được cho là quá ít ỏi so với tài năng của tuyển thủ Tây Ban Nha.



Trước bối cảnh này, PSG đã nhanh chóng “đổ thêm dầu vào lửa” nhằm khiến De Gea sớm chia tay M.U. Cụ thể, nhà đương kim vô địch Ligue 1 vừa quyết định chi ra một số tiền lớn nhằm chiêu mộ ngôi sao 28 tuổi.



Theo đó, ngoài tiền phục vụ cho chuyển nhượng, PSG cũng sẵn sàng chi 15,5 triệu bảng/năm làm tiền lương cho De Gea. Qua đó, giúp anh trở thành thủ môn có mức lương cao nhất thế giới.



Nếu De Gea ra đi thì đó chắc chắn là tổn thất rất lớn đối với M.U bởi trong những mùa giải gần đây, thủ môn 28 tuổi luôn là một trong những ngôi sao xuất sắc và ổn định nhất của đội bóng.

Bảo Tuấn

Bleacher Report